Дополнительные противоэпидемические меры вводятся в период майских праздников на территории Запорожской области. Речь идет об ограничениях в работе общественного транспорта и доступе граждан к прибрежным зонам Азовского моря и другим водоемам. Об этом сообщается на сайте Запорожской ОГА.

По решению Запорожской облкомиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, в связи с распространением коронавируса в регионе будут усилены ограничения по нахождению граждан в общественных местах.

В частности, 1-3 мая и 9-11 мая запрещается работа общественного транспорта, за исключением часов "пик" с 05:00 до 10:00 и с 15:00 до 20:00.

Также, в эти дни будет строго контролироваться карантинный запрет на посещение запорожцами парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых или прибрежных зон. Допускается выгул домашних животных одним лицом, а также в случае служебной необходимости.

Кроме того, планируется проводить рейды по проверке субъектов хозяйствования, предоставляющих санаторно-курортные услуги (базы отдыха, гостиницы, общежития и др.).

В период майских выходных будет ограничен доступ граждан к прибережной территории Азовского моря. С 30 апреля до 08:00 4 мая, а также с 08:00 8 мая до 23:59 11 мая на всех дорогах, ведущих к морскому побережью, будут функционировать контрольно-пропускные пункты.

Въехать на территорию побережья смогут только автомобили скорой помощи, доставки продуктов. Также возможность проехать через посты будет у местных жителей.

В период майских выходных подразделения Нацполиции переходят на работу в усиленном режиме.

Как уточнили в Запорожской ОГА, по состоянию на 30 апреля, в области выявлено 243 случая коронавируса. Пять заболевших скончались. Выздоровели - 62 человека.

Напомним, что накануне майских праздников мэр Днепра Борис Филатов, несмотря на общегосударственный карантин, разрешил горожанам гулять в зеленых зонах, предприятиям общепита работать на вынос.

Также мы сообщали, что киевские кафе начинают работать, не дожидаясь разрешения властей.