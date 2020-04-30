Супружеская пара погибла в ДТП, которое произошло в четверг, 30 апреля, около 16:00 под Днепром. На железнодорожном переезде "29-й километр" (недалеко от Елизаветовки) легковушка Hyundai попала под товарный поезд. Об этом сообщает "Информатор".

Уточняется, что автомобиль пересекал железнодорожный переезд, игнорируя предупреждающий световой и звуковой сигналы светофора. Товарный поезд двигался по перегону "Плотина - Баловка". Машинист рассказал, что не увидел машину на переезде, только почувствовал сильный толчок и предпринял экстренное торможение.

После столкновения поезд протащил автомобиль еще не менее 500 метров. В салоне авто находилась пожилая супружеская пара (68 и 66 лет). Мужчина и женщина скончались на месте от полученных торавм. Тела погибших доставали сотрудники ГСЧС с помощью спецоборудования.

На месте ЧП работали патрульные, спасатели, судмедэксперты и следователь, а также сотрудники железной дороги.

Фото: dp.informator.ua

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