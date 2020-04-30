Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко прокомментировал "Стране" банкет “Слуг Народа” в столичном ресторане "Монтекки Капулетти".

"Это сейчас? Направим туда полицию", - пообещал Антон Геращенко.

Через некоторое время полицейский автомобиль действительно прибыл к ресторану.

В тоже время внутрь копы попасть не могут. Им не открывают.

Как писала сегодня "Страна", сегодня вечером члены аграрного комитета Верховной Рады решили "обмыть" принятие в Украине закона о земле, который на днях подписал Владимир Зеленский и как раз сегодня был опубликован в "Голосе Украины".

Несмотря на карантинные запреты, депутаты решили встретиться в киевском ресторане "Монтекки Капулетти" (Montecchi Capuleti). Он находится в доме, где живет Антон Геращенко.