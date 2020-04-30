Антон Геращенко прислал наряд полиции на банкет "Слуг народа", обмывающих в ресторане закон о продаже земли
Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко прокомментировал "Стране" банкет “Слуг Народа” в столичном ресторане "Монтекки Капулетти".
"Это сейчас? Направим туда полицию", - пообещал Антон Геращенко.
Через некоторое время полицейский автомобиль действительно прибыл к ресторану.
В тоже время внутрь копы попасть не могут. Им не открывают.
Как писала сегодня "Страна", сегодня вечером члены аграрного комитета Верховной Рады решили "обмыть" принятие в Украине закона о земле, который на днях подписал Владимир Зеленский и как раз сегодня был опубликован в "Голосе Украины".
Несмотря на карантинные запреты, депутаты решили встретиться в киевском ресторане "Монтекки Капулетти" (Montecchi Capuleti). Он находится в доме, где живет Антон Геращенко.