Накануне вступления в силу соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи на 9,7 млн б/с с 1 мая, которое было подписано 12 апреля, цены на нефть эталонных марок уверенно растут на торгах в четверг, 30 апреля. Стоимость июньских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:54 по Киеву в четверг составляет $25,71 за баррель, что на 14,06% ($3,17) выше цены на закрытии предыдущей сессии. Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

Фьючерс на WTI на июнь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на 17,53% ($2,64) - до $17,7 за баррель.

Сделка ОПЕК+ о снижении добычи на 9,7 млн б/с в течение двух месяцев вступает в силу в пятницу. Объем сокращения добычи будет уменьшен до 7,7 млн б/с с июля до конца года, и до 5,8 млн б/с - на протяжении всего 2021 года и первого квартала 2022 года.

Однако аналитики S&P Global Platts считают, что этих объемов будет недостаточно, чтобы компенсировать "падение спроса на 20 млн б/с или больше в этом квартале на фоне пандемии".

Они также отмечают, что снижение добычи по причине нерентабельности составляет около 2,1 млн б/с, что не позволит избежать заполнения нефтехранилищ в ближайшие недели.

"Несмотря на предстоящее снижение добычи ОПЕК+, необходимо большее сокращение, особенно в США и Канаде, - считает аналитик S&P Global Platts Крис Мидгли. - Необходимо сохранение низких цен в ближайший месяц или два, чтобы предложение компенсировало разрыв в 15-20 млн б/с по сравнению со спросом".

В то же время, оптимизм инвесторов поддерживают надежды на восстановление спроса.

"Нефтяные цены растут, поскольку трейдеры считают, что нефтяной спрос продолжит восстанавливаться, а мировое производство будет снижаться на фоне исчерпания места в хранилищах", - отмечает старший рыночный аналитик Oanda Эдвард Мойя, которого цитирует MarketWatch.

Между тем, Международное энергетическое агентство (МЭА) в четверг опубликовало доклад, в котором спрогнозировало, что по итогам 2020 года спрос на энергию в мире упадет на 6%, в том числе в США - на 9%, в ЕС - на 11%. Влияние вспышки коронавируса на энергетический спрос может в семь раз превысить последствия финансового кризиса 2008 года, отмечают в МЭА.

По оценке агентства, в первом квартале нефтяной спрос сократился на 5%, главным образом из-за спада в перевозках и авиационном секторе. К концу марта автомобильные перевозки сократились почти на 50% по сравнению со средним показателем за 2019 год, авиаперевозки - на 60%. По итогам года нефтяной спрос может в среднем упасть на 9% (9 млн б/с) и вернуться к уровню 2012 года.

"Это исторический шок для мировой энергетики. На фоне нынешнего беспрецедентного кризиса в экономике и здравоохранении падение спроса на основные виды топлива, особенно на уголь, нефть и газ, было ошеломительным", - отметил глава МЭА Фатих Бироль в пресс-релизе.

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