После того, как премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал президенту РФ Владимиру Путину, что заразился коронавирусом, Путин подписал указ о о назначении Андрея Белоусова и.о. главой правительства России. Мишустина же Путин попросил позвонить из больницы.

Об этом президент России сказал в эфире телеканала "Россия 24" вечером 30 апреля.

"То, что произошло с вами, может случиться с каждым. Я всегда это говорил. [...] Надеюсь, что вы будете оставаться в такой же хорошей форме и сможете принять участие в выработке решений по поддержке граждан и экономики!", - пожелал Путин Мишустину и попросил премьера "позвонить ему из больницы".

На сайте Кремля появился указ, согласно которому временно ичполняющим обязанности премьер-министра Российской федерации становится Андрей Белоусов - первый заместитель председателя Правительства РФ.

"В целях обеспечения непрерывного функционирования органов государственной власти […] постановляю: Установить, что исполнение обязанностей председателя правительства РФ Михаила Мишустина осуществляется первым заместителем председателя правительства РФ Андреем Белоусовым", - говорится в указе.

Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания.

Ранее "Страна" писала, что в России, которая находится на восьмом месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса, за сутки 29 апреля Covd-19 обнаружили у 7 009 человек, это рекордный прирост инфицированных за все время эпидемии.

Также мы рассказывали, что российское правительство продлило на неограниченный срок продлило запрет на въезд в страну иностранцам, который действует с 18 марта.