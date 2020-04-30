В четверг, 30 апреля, на межбанковском валютном рынке курс гривни ослаб до 26,955 грн/$1 после укрепления до 26,945 грн/$1 в предыдущий рабочий день. Котировки нацвалюты на закрытии торгов составили 26,94-26,97 грн/$1. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на дилеров коммерческих банков.

Согласно данным НБУ, справочный курс гривни на межбанке в четверг остался на уровне 26,97 грн/$1.

Вместе с тем Нацбанк укрепил официальный курс нацвалюты на 4 мая - до 26,9592 грн/$1 с 26,9714 грн/$1 накануне.

На наличном рынке 30 апреля нацвалюта также укрепилась до 26,90-27,18 грн/$1 (купля-продажа) с 26,95-27,20 грн/$1 днем ранее, а на "сером" рынке к концу рабочего дня курс гривни составил 27,08-27,13 грн/$1.

Украинские банки в четверг немного укрепили курс при онлайн-обмене. Например, monobank - до 26,89-27,10 грн/$1 (с 26,90-26,15 грн/$1), ПриватБанк - до 26,75-27,15 грн/$1 (с 26,8-27,2 грн/$1), Ощадбанк - до 26,75-27,28 грн/$1 (с 26,82-27,35 грн/$1), Райффайзен банк Аваль - до 26,7-27,17 грн/$1 (с 26,8-27,2 грн/$1).

Также Национальный банк Украины установил официальные курсы гривни по отношению к иностранным валютам на 4 мая 2020 года.

AUD 1 австралийский доллар - 17,6475

BYN 1 белорусский рубль - 11,1577

EUR 1 ЕВРО - 29,2939

PLN 1 польский злотый - 6,4609

CAD 1 канадский доллар - 19,4357

ILS 1 новый израильский шекель - 7,7026

RUB 10 российских рублей - 3,6704

GBP 1 фунт стерлингов - 33,7367

CZK 1 чешская крона - 1,0813

CHF 1 швейцарский франк - 27,7529

CNY 1 китайский юань женьминьби - 3,8243

Данные НБУ: Объем продажи иностранной валюты на украинском межбанковском валютном рынке 28 апреля составил 318,5 млн в долларовом эквиваленте в том числе $288,1 млн.

Ранее "Страна" писала о том, что Бахматюк рассказал, как Украина может получить десятки миллиардов долларов от Китая и Саудовской Аравии.

Также мы сообщали, что банкиры снова опустили доллар и ждут новых кредитов от НБУ.