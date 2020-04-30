К январю 2021 года в Соединенных Штатах америки могут быть готовы сотни миллионов доз вакцины от нового коронавируса, несмотря на то, что изготовление вакцины осложняется мутацией вируса. Штаты хотят действовать очень быстро в борьбе с пандемией.

Об этом заявил едущий инфекционист США Энтони Фаучи, сообщил в четверг американский телеканал NBC.

"Я так думаю", - заявил Фаучи, отвечая на вопрос корреспондента телеканала о том, возможно ли к январю подготовить сотни миллионов доз вакцины против COVID-19.

Кроме того, Фаучи напомнил, что ранее в этом году уже заявлял о сроках создания вакцины и январь 2021 года не так уж далек от его первоначальных прогнозов.

"Я говорил в январе или феврале, что это займет от года до 18 месяцев, в январе как раз будет год", - подчеркнул Фаучи.

Готовность вакцины к началу следующего года зависит от результата ее клинических испытаний.

Над разработкой вакцины работают такие компании, как Johnson & Johnson, Moderna, а также Оксфордский университет.

Как сообщала на этой неделе газета The New York Times, команда Оксфорда, вероятно, имеет больший прогресс в создании вакцины. Ожидается, что первые несколько миллионов доз вакцины команда университета подготовит в лучшем случае уже к сентябрю.

Ранее "Страна" писала, что в России заявиляют, что вакцина от коронавируса появится в стране до конца 2020 года. Не исключено, что к осени будет завершено ее испытание на добровольцах.

Также мы рассказывали, что в четверг, 23 апреля, в Великобритании начали клинические испытания вакцины от коронавируса на людях. В них примут участие 1 100 добровольцев из разных городов страны.