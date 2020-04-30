В Польше правящая партия "Право и справедливость" (PiS) пытается в условиях пандемии коронавируса и карантинных ограничений провести президентские выборы. Сейм Польши поддержал законопроект правящей партии "Право и справедливость" о заочном голосовании на президентских выборах в этом году. Граждане будут отправлять свой голос по почте.

Против такого решения выступили бывшие президенты и премьер-министры Польши. Они подписали совместное заявление с призывом к бойкоту выборов. Свои подписи под документом оставили экс-президенты страны:

Лех Валенса (срок 1990-1995)

Александр Квасьневский (1995-2005)

Бронислав Коморовский (2010-2015)

И бывшие премьер-министры Польши:

Ян Кшиштоф Белецкий (1991)

Влодзимеж Цимошевич (1996-1997)

Лешек Миллер (2001-2004)

Марек Белька (2004-2005)

Казимеж Марцинкевич (2005-2006)

Эва Копач (2014-2015).

"Процедура заочного голосования по форме и по времени, предложенная правящей партией, это псевдо-выборы. Мы не будем участвовать в них. Мы надеемся, что кандидаты и избиратели, которые разделяют нашу озабоченность о демократическом будущем Польши, поступят аналогичным образом", - говорится в заявлении.

Напомним, президентские выборы в Польше должны пройти 10 мая. Против проведения выборов по почте уже высказался бывший президент Евросовета, председатель Европейской народной партии (ЕНП) Дональд Туск.

Также мы сообщали, что согласно опросу, действующий президент Польши Анджей Дуда может выиграть выборы уже в первом туре.