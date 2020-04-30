Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин сообщил президенту России Владимиру Путину, что заразился коронавирусом.

Об этом сообщает РИА Новости вечером в четверг.

Исполняющим обязанности премьер-министра назначен первый вице-премьер Андрей Белоусов.

"Уважаемый Владимир Владимирович, только что стало известно, что тесты, которые я сдал на коронавирус, дали положительный результат. В этой связи и в соответствии с требованиями Роспотребнадзора я соответственно должен соблюдать самоизоляцию, выполнять предписания врачей. Это необходимо сделать, чтобы обезопасить моих коллег", - сказал Мишустин Путину.

Встреча прошла в режиме видеоконференции.

Напомним, по последним данным в России за сутки зафиксировали рекордный рост зараженных Covid-19. Инфицированных уже 106 498 человек.

Также мы писали, что в России рассказали о коварстве коронавируса, несущего вторую волну симптомов.