В четверг, 30 апреля, Харьков потрясло жуткое убийство. 38-летнюю Татьяну Пьянову задержали, когда она обнаженная шла по улице с пакетом, в котором находилась голова ее 13-летней дочери. Суд отправил харьковчанку под стражу, а соседи не могут поверить в произошедшее и называют задержанную хорошей матерью.

Собрали подробности этой истории.

Что произошло

Около 6 утра 30 апреля на улице Полтавский Шлях в Харькове сотрудники полиции задержали обнаженную женщину. По свидетельствам очевидцев, женщина вела себя агрессивно и бросалась на прохожих, которые обращали на нее внимание. Полиции удалось ее задержать не сразу, поскольку она бросилась бежать.

В одной руке у нее был нож, в другой - пакет. Как выяснилось, в нем находилась отрезанная голова ее 13-летней дочери.

Фото: kh.vgorode.ua

В полиции сообщили, что женщина была явно не в себе, но не пьяная и не под воздействием наркотиков.

Через два часа в полицию обратился 40-летний житель села Подворки, который оказался братом задержанной. Они живут в одном доме. Он сообщил, что в одной из комнат он обнаружил обезглавленное тело племянницы.

По данному факту открыли уголовное производство по п.2 ч.2 ст. 115 (умышленное убийство малолетнего ребенка) УК Украины. За это грозит пожизненное лишение свободы.

В полиции считают, что у них есть достаточно оснований, чтобы утверждать, что именно мать убила девочку.

"Жили мирно, не ссорились"

Спустя время появились подробности о семье, которая живет в поселке Подворки. После утреннего происшествия по всей улице остались следы крови, которая, видимо, капала из пакета.

Соседи рассказали, что семья жила в поселке лет десять - 38-летняя Татьяна Пьянова, ее дочь Кристина и брат Антон. Жили бедно, не ссорились, не злоупотребляли алкоголем.

Мать постоянно работала (по некоторым данным уборщицей на заводе), не находилась на учете в психиатрической больнице, не имела справок о проблемах с психическим здоровьем. Соседи называют ее хорошей матерью, говорят, что у нее были хорошие отношения с дочерью, а с братом они иногда ссорились.

Некоторые соседи говорят, что ходят слухи, что женщина была экстрасенсом и занималась обрядами.

Девочка хорошо выглядела, была приветливой, ухоженной. СМИ опубликовали ее снимок.

13-летняя Кристина Пьянова. Фото: true.xa

Соседи рассказывают, что не слышали ни криков, ни ссоры - только ночью горел свет в окнах и лаяли собаки во дворе. О трагедии они узнали, когда стала съезжаться полиция, которую вызвал брат задержанной.

Что было на суде

В сети опубликовали видео с судебного заседания по избранию меры пресечения Татьяне Пьяновой.

На записи, подозреваемая не давала говорить судье, утверждала, что не является той, кем ее представили судье, а также, что не будет признавать никаких приговоров, поскольку ее ждет "Божий суд". Судебное заседание пришлось прервать.

Общаясь с журналистами она назвала дочь "ошибкой молодости". Также она говорила, что дочь зовут Евой, и якобы скоро появится Адамчик.

Суд избрал подозреваемой меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца без права внесения залога.

По последним данным, перед там как обезглавить дочь, женщина нанесла ей около 20 ударов ножом.