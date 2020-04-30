Компания "Эпицентр" подтвердила, что оплатила авиарейс из Китая, который осуществлял самолет Ан-225 "Мрия" авиакомпании "Антонов" с грузом мелицинских товаров.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы торговой сети.

Компания заявила, что готова предоставить финансовый отчет об оплате рейса.

По данным пресс-службы, на борту самолета были гуманитарный и коммерческий грузы. "Эпицентр" на гуманитарные цели закупил для передачи в больницы Украины 2 миллиона медицинских масок, 75 тысяч защитных костюмов, 30 тысяч специальных очков. Все эти средства индивидуальной защиты будут переданы в областные и городские департаменты здравоохранения для дальнейшей поставки в больницы.

"Все знают, что сейчас во всем мире невероятная конкуренция за медицинские товары. Ценой больших усилий, использовав многолетние контакты с производителями и поставщиками в Китае, компании удалось закупить этот груз для Украины. После сложных переговоров достигнута договоренность с ГП "Антонов" на доставку груза несмотря на огромный лист ожидания на самолет "Мрия"", — заявил генеральный директор ООО "Эпицентр К" Петр Михайлишин.

Как отмечает гендиректор, часть груза действительно предназначалась для продажи в сети "Эпицентр".

"Мы — коммерческая структура, которая основана на принципах крупных мировых компаний и работаем чтобы обеспечить украинцев товарами первой необходимости", — подчеркнул он.

Изначально компанией "Эпицентр К" было принято решение не озвучивать участие в финансировании рейса.

"Прибытия такого рейса — это событие национального масштаба, которую должен комментировать президент, как это было например в соседней Польше, где подобный груз вместе с главой государства встречала вся страна. Медицинские товары, привезенные из Китая, нужны для украинцев. Наша задача спасти людей и защитить медиков, нет разницы, какая форма собственности груза, предназначенного для осуществления этой миссии", — сказал Михайлишин.

Также в пресс-службе отметили, что с момента прилета "Мечты" в Украину всем областным государственным администрациям и региональным благотворительным фондам были разосланы письма с просьбой предоставить потребности области в средствах защиты.

Часть груза уже передана в Хмельницкую область, которую компания "Эпицентр", согласно обращению президента, обеспечивает всем необходимым для борьбы с коронавирусом.

Все другие запросы аккумулированы и проработаны и с 1 мая начинается доставка медицинских масок, костюмов и очков по областям Украины.

В компании заявляют, что груз оформлен с освобождением от уплаты ввозной пошлины и НДС, от которого в связи с изменениями законодательства освобождается все медицинские товары, как гуманитарного, так и коммерческого назначения.

Напомним, ранее в Украине вспыхнул скандал, после того, как президент Зеленский встретил гуманитарный груз для борьбы с коронавирусом из Китая, который доставил самолет Ан-225 "Мрия". Как выяснилось позже, медицинские маски из него оказались на прилавках сети строительных гипермаркетов "Эпицентр".

Подробнее о скандале можно прочитать в нашем материале "Зеленский встретил, "Эпицентр" продал. Как на самом деле в Украину попадают китайские маски".

Ранее о том, кто оплатил полет "Мрии" с масками для "Эпицентра" из Китая рассказали в Офисе президента.