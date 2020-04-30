В пятницу, 1 мая, дожди и грозы будут упорно продвигаться по стране, но при этом будет сохраняться достаточно высокая температура воздуха - местами до +25 градусов. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Ближайшей ночью температура воздуха опустится до +6-10 градусов. А в дневные часы воздух прогреется до +16-25 градусов. Дожди и грозы в некоторох районах запад, в центре, на севере и части юга страны несколько остудят температуру воздуха. А вот в регионах, куда дождь еще не доберется (восток, часть юга и юго-восток) будет по-летнему жарко - до +25, на Волыни, Ровенщине, в Тернопольской и Хмельницкой областях - до + 18.

Также синоптики предупреждают, что в южных, восточных регионах, а также Днепропетровской, Кировоградской, Ровенской, Хмельницкой областях сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Фото: meteo.gov.ua

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