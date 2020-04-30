Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что встреча лидеров нормандского формата может состоятся в обозримом будущем при условии, что будет достигнут прогресс в реализации решений парижской встречи.

Об этом он заявил по итогам видеоконференции стран нормандского формата на уровне глав МИД в четверг, 30 апреля, передает "РИА Новости".

"Не только коронавирус стоит на пути проведения саммита, но также реализация принятых решений стала сложнее из-за эпидемии. Поэтому мы должны были сегодня на нашем уровне провести еще раз переговоры. Для новой встречи нужно реализовать то, что было согласовано. Сегодня мы обсудили, как обстоит дело с реализацией", - заявил он по итогам видеоконференции стран нормандского формата на уровне глав МИД.

Он добавил, что "важнейшим остается достичь устойчивого перемирия, которое достойно своего названия, это перемирие должно быть верифицируемо, а для этого нужно присутствие специальной мониторинговой миссии на всей территории Украины".



"Мяч на стороне России и Украины в равной степени. Каждая должна внести вклад в то, чтобы реализовать то, о чем договорились, и таким образом открыть путь для нового саммита, проведения которого мы будем придерживаться, но мы также считаем необходимым на нашей следующей встрече министров иностранных дел работать над реализацией согласованных (решений). Таким образом могут быть созданы условия для проведения в обозримом будущем саммита нормандского формата", - добавил Маас.

Кроме того, Масс призвал не злоупотреблять необходимостью охраны здоровья в условиях эпидемии коронавируса для ограничения работы ОБСЕ на Донбассе.

"Мы также были едины в том, что работа ОБСЕ незаменима, особенно сейчас", - заявил он.

По его словам, это значит для Берлина, что специальная мониторинговая миссия должна также без ограничений работать на территории самопровозглашенных "республик" в Донбассе.



"Охраной здоровья в условиях пандемии нельзя злоупотреблять как аргументом для помех работе ОБСЕ на месте", - добавил Маас.



Он отметил, что должен быть обеспечен доступ Международного комитета Красного Креста, по которому на видеоконференции было достигнуто решение. Он не уточнил, о каком именно решении идет речь.

Напомним, глава МИД РФ Сергей Лавров после видеоконференции "нормандского формата" посетовал, что по особому статусу Донбасса так и не продвинулись.

Ранее Лавров заявлял, что о нормандском саммите в апреле не может быть и речи из-за действий Киева - Лавров.