Президент Польши Анджей Дуда и президент Украины Владимир Зеленский в режиме видеоконференции обсудили вопросы борьбы с коронавирусом, двустороннее сотрудничество, ситуацию в области безопасности в регионе и вопрос возвращения украинских заробитчан в Польшу. Об этом сообщается на сайте президента Польши.

"Президенты также обсудили варианты возможного сценария размораживания экономических контактов, особенно приезда работников из Украины в Польшу. Он отметил, что этот вопрос будет предметом договоренностей в соответствии с рекомендациями служб, отвечающих за эпидемическую безопасность в обеих странах, и потребностями польского рынка труда", - сказал глава администрации президента Польши Кшиштоф Щерский.

А вот на сайте президента Украины не упомянули о том, что во время встречи речь шла о заробитчанах. Украинская сторона уточнила, что Анджей Дуда заверил в неизменной поддержке европейской и евроатлантической интеграции Украины. Отдельно отмечена заметная роль представителей Вооруженных сил Украины в составе командования Литовско-польско-украинской бригады.

"Важной темой разговора стало сотрудничество Украины и Польши в сфере энергетической безопасности, в частности по диверсификации источников энергоносителей и практической реализации подписанного в августе 2019 года трехстороннего меморандума между Украиной, Польшей и США о сотрудничестве в сфере энергетики", - говорится в заявлении Офиса президента Украины.

Ранее "Страна" писала о том, что Госавиаслужба Украины запретила вылет рейса с украинскими заробитчанами в Лондон.

Также мы выясняли, почему украинские власти не выпускают заробитчан на сезонные работы в Европу.