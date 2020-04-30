Разведка Соединенных Штатов Америки официально подтвердила, что коронавирус имеет не искусственное происхождение, хотя раньше Пентагон выражал сомнения в этом. Но в разведуправлении будут еще выяснять, произошла ли пандемия в результате контакта с инфицированными животными или из-за несчастного случая в лаборатории, который выпустил изучаемый вирус.

Об этом говорится в заявлении канцелярии директора Национальной разведки США.

"Разведывательное сообщество также соглашается с широким научным консенсусом, что вирус Covid-19 не был создан человеком или генетически модифицирован@.

Разведка продолжит тщательно проверять появляющуюся информацию и разведданные, чтобы определить, началась ли вспышка в результате контакта с инфицированными животными или это произошло в результате несчастного случая в лаборатории в Ухани.

Ранее "Страна" писала, что коронавирус мог появиться в США.

Также мы рассказывали, что в ВОЗ заявили, что доказательств искусственного происхождения коронавируса нет.