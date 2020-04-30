Сегодня около 18:00 члены аграрного комитета Верховной Рады решили "обмыть" принятие в Украине закона о земле, который на днях подписал Владимир Зеленский и как раз сегодня был опубликован в "Голосе Украины".

Несмотря на карантинные запреты, депутаты на сей раз решили встретиться в киевском ресторане "Монтекки Капулетти" (Montecchi Capuleti).

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Совладельцем этого заведения является Владимир Белыба, тесть Александра Турчинова, экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны. Примечательно, что в доме по адресу Коновальца 36-В, где находится ресторан, живет Антон Геращенко, замминистра внутренних дел.

Заведение имеет два отдельных входа в отдельные залы: "Монтекки" и "Капулетти". В части итальянского ресторана Монтекки - темно и закрыто, в части Капулетти внутри видно, как ходят официанты.

В "Капулетти" начали съезжаться депутаты. В зал зашли Маргарита Шол ("Слуга народа") вместе с Александром Гайду (СН). Позже к мероприятию присоединился Павел Халимон (СН).

Отметим, что ресторан в карантин официально работает лишь в режиме доставки. В ресторане подают итальянскую кухню: салаты, пасту, пиццу, супы. К примеру, салат с телятиной гриль, артишоками, овощами и рукколой стоит 329 грн, паста с мясом кролика 299 грн, пицца "Цезарь" - 247 грн, ризотто с морепродуктами - 345 грн, равиоли с бараниной - 194 грн.

Но, как видим, для некоторых "вип-клиентов" ресторан работает как обычно. А не только на доставку.

Маргарита Шол

Маргарита Шол вместе с Александр Гайду

Павел Халимон (слева)

Ресторан "Монтекки Капулетти"

Напомним, Верховная Рада приняла закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения на внеочередном заседании 31 марта.

Отметим, недавно в громкий скандал попал ресторан "Велюр", который принадлежит "слуге народа" Николаю Тищенко. В нем во время карантина регулярно обедали украинские политики. Детальнее о нем разбиралась в своем блоге Олеся Медведева.