Депутаты пришли отменить подписание закона о земле в ресторан "Монтекки Капулетти". Фото: Страна

Сегодня около 18:00 члены аграрного комитета Верховной Рады решили "обмыть" принятие в Украине закона о земле, который на днях подписал Владимир Зеленский и как раз сегодня был опубликован в "Голосе Украины".

Несмотря на карантинные запреты, депутаты на сей раз решили встретиться в киевском ресторане "Монтекки Капулетти" (Montecchi Capuleti).

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Совладельцем этого заведения является Владимир Белыба, тесть Александра Турчинова, экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны. Примечательно, что в доме по адресу Коновальца 36-В, где находится ресторан, живет Антон Геращенко, замминистра внутренних дел.

Заведение имеет два отдельных входа в отдельные залы: "Монтекки" и "Капулетти". В части итальянского ресторана Монтекки - темно и закрыто, в части Капулетти внутри видно, как ходят официанты.

В "Капулетти" начали съезжаться депутаты. В зал зашли Маргарита Шол ("Слуга народа") вместе с Александром Гайду (СН). Позже к мероприятию присоединился Павел Халимон (СН).

Отметим, что ресторан в карантин официально работает лишь в режиме доставки. В ресторане подают итальянскую кухню: салаты, пасту, пиццу, супы. К примеру, салат с телятиной гриль, артишоками, овощами и рукколой стоит 329 грн, паста с мясом кролика 299 грн, пицца "Цезарь" - 247 грн, ризотто с морепродуктами - 345 грн, равиоли с бараниной - 194 грн.

Но, как видим, для некоторых "вип-клиентов" ресторан работает как обычно. А не только на доставку.

Маргарита Шол

Маргарита Шол

Маргарита Шол вместе с Александр Гайду

Маргарита Шол вместе с Александр Гайду

Павел Халимон (слева)

Павел Халимон (слева)

Ресторан "Монтекки Капулетти"

Ресторан "Монтекки Капулетти"

Напомним, Верховная Рада приняла закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения на внеочередном заседании 31 марта

Отметим, недавно в громкий скандал попал ресторан "Велюр", который принадлежит "слуге народа" Николаю Тищенко. В нем во время карантина регулярно обедали украинские политики. Детальнее о нем разбиралась в своем блоге Олеся Медведева.

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