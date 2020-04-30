Из 30 тысяч предприятий в сфере общественного питания, которые функционировали в Украине до начала пандемии коронавируса, 12 тысяч по состоянию на конец апреля прекратили свою деятельность.

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявил заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики, народный депутат фракции "Слуга народа" Никита Потураев.

"Согласно данным по HoReCa (гостиницы, рестораны, кафе/кейтеринг - ИФ) до карантина у нас было 30 тысяч заведений общественного питания в Украине: от маленького кафе/бара до большого ресторана. 12 тыс из этих 30 – ликвидированы (40% от общего количества). Не в смысле "закрылись на карантин", а в смысле "ликвидировались как предприятия", - сказал Потураев.

Нардеп предполагает, что закрытие ресторанов связано с тем, что Верховная Рада не смогла с первого раза принять изменения в государственный бюджет.

"Возможно, это связано с тем, что нам не удалось с первого раза принять бюджет, а именно в том пакете, который был связан с бюджетом, было соответствующее законодательное основание для запуска процедуры форс-мажора. Так что люди могли закрыться, потому что они не в состоянии выполнять свои обязательства по аренде", - добавил заместитель председателя комитета.

По его словам, часть из ликвидированных предприятий могут вернуться к своей деятельности после окончания карантина.

"Возможно, кто-то из этих 12 тыс. ликвидированных предприятий вернется, но мы не знаем, сколько и это проблема", - добавил Потураев.

Ранее мы сообщали, что рестораны столицы продолжат работать на вынос.

Напомним, что согласно новому плану Шмыгаля, залы общественного питания снова смогу принять посетителей только при условии, что 10 дней подряд число выздоровевших от коронавируса в Украине превысит количество новых случаев. И при этом больницы будут заняты пациентами с Covid-19 менее, чем на 10%.