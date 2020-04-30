Голосеевский райсуд Киева признал виновными двух граждан Российской Федерации, которые в апреле 2019 года в Киеве пытались подорвать авто майора сил спецрезерва ГУР Минобороны Кирилла Буданова. Об этом сообщается на сайте Офиса генпрокурора.

Уточняется, что россиян осудили на семь и восемь лет лишения свободы. Следствием установлено, что 4 апреля 2019-го осужденные, выполняя задание спецслужб РФ, пытались заложить под припаркованный автомобиль сотрудника украинской разведки взрывчатку. Однако она сдетонировала в момент установки.

Правоохранители выяснили, что один из подрывников ранее проходил службу в личной охране главы Республики Ингушетия, входящей в состав РФ, а также занимал должность заместителя руководителя его администрации.

Ранее "Страна" подробно разбиралась в этой истории и выясняла, кто и зачем пытался подорвать авто офицера разведки в Киеве.

Также мы сообщали, что в киевской многоэтажке взорвалась граната, пострадали два человека.