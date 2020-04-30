За время масштабных лесных пожаров в зоне отчуждения возле Чернобыля сгорело 5% заповедника. Были уничтожены или повреждены некоторые группы растений. Больше всего пострадали грызуны, рептилии, амфибии и насекомые.

Об этом сообщило госагентство по управлению зоной отчуждения со ссылкой на директора Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника Александра Галущенко.

"По предварительным оценкам пострадало 11,5 тыс. га юго-западной части заповедника, что составляет около 5% территории заповедника. Из них примерно 35% - леса, 55% - залежи, 10% - водно-болотные угодья", - рассказал Галущенко.

Животные крупных и средних размеров и птицы избежали огня, однако больше всего пострадали: мышевидные грызуны, амфибии, рептилии, насекомые. Что касается флоры, то в результате интенсивного горения были утрачены и повреждены определенные растительные группировки.

У одного из пожарищ лесники нашли двухнедельного жеребенка лошади Пржевальского, который вероятно отстал от табуна. Жеребенка доставили в один из приютов под Киевом. Сотрудники заповедника зафиксировали, что стадо лошадей Пржевальского мигрировало к промышленной зоне ЧАЭС.

95% территории Чернобыльского заповедника не было повреждено огнем, поэтому в заповеднике считают, что копытные и травоядные животные нашли корма там. Но в зоне вокруг пожарищ волонтеры-зоозащитники подкармливают животных.

Экологи отметили, что открытые ландшафты восстанавливаются быстро и возможно уже через месяц пожарища покроются травой, куда со временем вернется большинство животных, которые покинули эти территории во время пожаров.

Часть сгоревших территорий заповедника планируют использовать как научные полигоны для изучения процессов восстановления экосистем и особенностей распределения и депонирования радионуклидов после пожаров.

Напомним, что пожары в зоне отчуждения горели с 4 апреля. 28 апреля спасатели локализовали два последних очага возгорания.

Мы рассказывали, что в леса Чернобыльского заповедника вернули спасенных от пожара летучих мышей.