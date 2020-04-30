Туристов из Украины, которые застряли в африканском Занзибаре, отказались вывозить, предложив им обратиться за помощью в посольство РФ.

Об этом рассказала одна из россиянок, застрявших на острове, передает "Лента.ру".

Как сообщила девушка, сейчас на острове находятся 127 россиян и туристы из других стран, в том числе, украинские.

"Их ситуация еще хуже нашей. Если некоторым из нас — примерно процентам двадцати — оказали материальную помощь, им помогают еще меньше. И сказали, что пока не собираются никого вывозить, предложив обратиться за помощью к российскому посольству", — рассказала туристка.

По словам девушки, многие россияне, которые застряли на острове, также находятся в бедственном положении. Часть из них потеряли работу и остались без средств к существованию - люди собирались провести на острове пару недель, а задержались на полтора месяца. Эвакуационный рейс, который должен был забрать россиян с острова, переносился уже несколько раз, дата вылета туристов остается неизвестной.

Напомним, ранее Госдеп организовал два эвакуационных рейса для граждан США из Украины в Вашингтон и Майами.

Также мы писали, что в начале апреля почти 8 500 украинцев, застрявших за границей, просили о немедленной эвакуации.