Приватбанк сообщил о проведении обновлений процессинга в ночь 3 мая с 1:00 до 07:00, в связи с чем советует заблаговременно провести все финансовые операции.

Сообщения об этом начали приходить клиентам в четверг, 30 апреля.

"Мы стремимся улучшить качество обслуживания, поэтому 3 мая 01:00 до 07:00 будем обновлять процессинг. Плановые работы проведем ночью, чтобы не причинить нашим клиентам существенных неудобств.

Советуем заблаговременно осуществить все запланированные финансовые операции. Для оплаты товаров и услуг офлайн рекомендуем иметь с собой наличные. Извиняемся за неудобства и благодарим за понимание", - говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что 23 апреля в работе некоторых сервисов в мобильном приложении Приват24 произошел масштабный технический сбой. Пользователям рекомендовали не использовать приложение.

После этого стало известно, что базу государственного ПриватБанка украли, а личные данные пользователей теперь продают за полсотни долларов. Сотрудники банка подали заявление в полицию для открытия уголовного разбирательства.

Также писали, что В работе Приват24 произошел масштабный сбой. Пользователям рекомендуют не использовать приложение