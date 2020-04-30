"Спасите украинскую психиатрию!" С таким призывом к международной общественности в соцсети обратились медики клинической больницы "Психиатрия" в Киеве.

Они опубликовали Facebook свои фото и обращение на английском языке, в котором заявляют, что из-за внедрения второго медреформы Супрун в Украине происходят уничтожение психиатрии.

Также медики опубликовали результаты второго этапа медреформы, который был запущен с 1 апреля:

30% сотрудников психиатрических больниц будут уволены, а часть палат закрыта.

Клинические психологи, эрготерапевты частично - медсестры и санитары - подлежат увольнению.

Финансирование на содержание и лечение пациентов сокращается в 2 раза.

С апреля врачам платят меньше, чем прожиточная плата (средняя выплата в Украине составляет 11 446 гривен (423 $), тогда как врачам заплатят 3800 гривен (140 $).

Значительно увеличена рабочая нагрузка для врачей.

Введение системы записи и хранения медицинских данных ("Хельси") не обеспечивает конфиденциальность данных о психических расстройствах.

Некоторые диспансеры для психически больных пациентов закрыты.

Реабилитационные и вспомогательные услуги для пациентов не созданы. Через несколько недель они будут вынуждены жить на улицах и голодать.

Напомним, с 1 апреля в результате второго этапа медреформы в Украине начали закрывать психбольницы и тубдиспансеры. Медики опасаются, что из-за этого на улице может оказаться контингент больных, которым требуется принудительное лечение.

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