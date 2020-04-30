В сети опубликовали видео с судебного заседания по избранию меры пресечения жительнице Харьковской области Татьяне Пьяновой, которая убила собственную 11-летнюю дочь, после чего гуляла по Харькову обнаженной в ее головой в пакете.

Запись опубликована в Instagram.

Как видно на записи, подозреваемая грубит судье и полицейским, а также требует, чтобы к ней не прикасались, потому что "не они ее рожали". Также женщина отметила, что не будет признавать никаких приговоров, так как ее ждет "Божий суд".

Отметим, что по последним данным, перед там как обезглавить дочь, Пьянова якобы нанесла ей 20 ударов ножом. Общаясь с журналистами она также назвала ребенка "ошибкой молодости", при этом проявляя агрессию по отношению к работникам СМИ.

Также издание true.xa опубликовало снимок убитой девочки Кристины, которой мать, по последним данным, перед там как обезглавить, якобы нанесла 20 ударов ножом.

Фото убитой девочки. instagram.com

Напомним, сегодня утром на улице Полтавский Шлях в Харькове сотрудники полиции задержали голую женщину. В одной руке у нее был нож, а в другой пакет с головой ее 13-летней дочери. О найденном обезглавленном теле ребенка в доме в селе Подворки в полицию сообщил брат задержанной.

Позже выяснилось, что 13-летнюю девочку обезглавила собственная мать.