Завтра, 1 мая, столица Украины пострадает от сильных порывистых ветров скоростью от 18 до 20 м/с. В связи с этим в Киеве объявлено штормовое предупреждение.

Об этом сообщает Департамент транспортной инфраструктуры КГГА на странице Facebook.

Интенсивные осадки прогнозируют после 17:00, также возможен град. Водителей призывают водителей быть осторожными на дорогах.

В случае выявления мест подтоплений КГГА рекомендуют обращаться в круглосуточную диспетчерскую.

Напомним, что на майские праздники прогнозировали похолодания.

Также отметим, что последний раз спасатели предупреждали украинцев про штормовой ветер 16 апреля, и советовали при сильном ветре все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, на улице держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев, зданий и т.п