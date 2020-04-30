На Кипре продолжаются приключения нардепа от "Слуги народа" Андрея Холодова, который заявил, что полтора месяца за границей тяжело болел коронавирусом. Он длительное время не мог вылететь с Кипра в Киев, поскольку в аэропорту его не пускают его в самолет. Об этом нардеп рассказал на своей странице в Facebook.

"Сейчас 15:10, я пытаюсь вылететь с Кипра в Киев. Мне представитель авиакомпании задал простой вопрос: "Вы Холодов?", говорю: "Я Холодов", - говорит в видеообращении народный депутат.

По словам Холодова, его отвели в сторону и сообщили, что им позвонили представители украинской авиакомпании SkyUp и сообщили о наличии подозрений, что он болен коронавирусом. После этого, сотрудники аэропорта предложили народному депутаты сдать тесты.

"Я говорю: "Это вообще-то незаконно, вы не хотите меня выпускать?", они говорят: "Ну вот есть какая-то информация".

Холодов добавил, что хотел записать заявление сотрудников, однако ему ответили, что он не имеет права снимать.

Немного позже Холодову все же удалось попасть на борт самолета. "Летим в Киев" - написал он в соцсети и показал, как выглядит стюардесса.

Ранее "Страна" писала о том, что нардеп "Слуги народа" Холодов перед закрытием авиасообщения выехал на Кипр и не вернулся в Украину.

Также мы сообщали, что на "слугу народа" Холодова в НАБУ завели уголовное производство из-за семейного бизнеса.