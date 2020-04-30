Нардепа от "Слуги народа" Николая Тищенко, чей ресторан во время карантина продолжал принимать высоких гостей, необходимо наказать двойным размером штрафа. Такое мнение высказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия во время брифинга в Верховной Раде.

"У нас не было собрания фракции, но мы хотим его провести и рассмотреть этот вопрос. Мое личное мнение, что он должен быть наказан по закону, его заведение и он лично. Оплатить то, что нужно оплатить. Считаю, что политически он должен иметь двойную ответственность", - заявил Арахамия.

Напомним, во время карантина из-за коронавируса и запрета на работу ресторанов журналисты задокументировали работу расположенного в центре Киева ресторана "Велюр", который принадлежит народному депутату Николая Тищенко.

На видео попало, как в ресторан поочередно заходят люди. Среди них удалось узнать нардепа Антона Яценко, бизнес-партнера Игоря Коломойского и помощника народного депутата правящей партии Павла Куфтырева, ныне депутата, а ранее сценариста "Квартала 95" Александра Кабанова, менеджера "Метинвеста" Виталия Киселя, первого заместителя главы ОП и бывшего продюсера "Квартала 95" Сергея Трофимова, а также депутата Игоря Негулевского.

После публикации скандального видео Николай Тищенко в соцсети признал, что в его заведении иногда проходят личные встречи, однако "Велюр" закрыт для обычных посетителей. Но сам Тищенко встречается в ресторане со своими помощниками, чтобы разработать план обустройства города Киева.

Подробно о скандале можно прочитать здесь.