Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович накануне Всемирного дня свободы прессы выступила с заявлением о важности работы журналистов, особенно во время пандемии коронавируса.

Адаптированный перевод заявления Миятович опубликовала пресс-служба Национального союза журналистов Украины в четверг, 30 апреля.

"Свободная и качественная журналистика является благом демократии. Пандемия COVID-19 напомнила нам о важной роли, которую играют журналисты и медиа-профессионалы, предоставляя правдивую информацию, противодействуя дезинформации, которая может вызвать панику, и осуществляя общественный контроль за лицами, которые принимают решения", – заявила Комиссар Совета Европы.

"Нынешние празднования Всемирного дня свободы прессы 3 мая будут разными по форме, но не по содержанию. Мы должны воспользоваться этим поводом, чтобы сделать паузу и выразить благодарность журналистам и медиа-профессионалам за их неоценимый труд ради общего блага. Мы должны признать, что они жертвуют собой и своими семьями ради нас. Так происходит всегда, не только в кризисные периоды как сейчас. Они обеспечивают нас одним из самых мощных инструментов, который мы располагаем для принятия решений, важных для нашей жизни: правдивую информацию.

Будь это выдающиеся журналисты-расследователи, освещающих глобальные кризисы, или корреспонденты, которые работают на местную газету, — их работа касается всех нас. Они разоблачают несправедливость, преступление, коррупцию или злоупотребление властью. Они держат действия правительства под контролем общественности. Они готовы рыть глубоко, чтобы найти правду. Они также могут представить нашему вниманию мотивационные истории, которые вдохновят на изменения в других уголках мира.

Вот почему свобода прессы является одним из прав, закрепленных в национальных конституциях и международных договорах. Вот почему мы должны больше инвестировать в безопасность, независимость и экономическую и социальную безопасность журналистов и медиа-профессионалов. Безопасность журналистов должна обеспечиваться в любое время не только ради справедливости, но и ради демократии", - рассказала Миятович.

По ее словам, несмотря на то, что медиа-среда испытала множество проблем за последние десятилетия, что поставило под угрозу существование некоторых изданий и уменьшило плюрализм СМИ, актуальность журналистики не пропала, "она была, есть и будет жизненно важной".

"Накануне, 3 мая, я хочу выразить благодарность всем журналистам и медиа-профессионалам, которые работают на защите правды и справедливости. Слишком многие из них заплатили своей жизнью или пожертвовали своей свободой, чтобы мы могли принимать обоснованные решения и делать наши общества более справедливыми", - резюмировала Миятович.

Как отмечает НСЖУ Миятович известна в Украине, прежде всего, настойчивой поддержкой украинских журналистов в 2013 – 2017 годах на посту представителя ОБСЕ по вопросам свободы медиа.

Напомним, ранее НСЖУ потребовал от властей поддержать на период кризиса и карантина украинские СМИ.

Также мы писали, что в Британии работу журналистов признали критически важной во время противостояния коронавирусу. НСЖУ ставит это в пример Украине.