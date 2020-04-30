В четверг, 30 апреля, главы МИД нормандской четверки (Украина, Россия, Франция, Германия) провели видеоконферецию.

В последний раз саммит нормандской четверки на уровне лидеров стран прошел в Париже 9 декабря 2019 года. Ожидалось, что следующий состоится в апреле, но этому помешал коронавирус, а также то, что не все парижские договоренности были выполнены. В Европе назвали это необходимых условием для следующей встреч на уровне лидеров стран. Пока же общение будет проходить на уровне глав МИД.

После завершения обсуждения стороны прокомментировали встречу, расставив собственные акценты.

В Украине заявили, что пока не будет обеспечена безопасность, ни о каких подвижках не может быть и речи. В России сообщили, что процесс невозможен без особого статуса Донбасса. В ФРГ отметили равную ответственность Киев и Москвы за продвижение мирного урегулирования и что следующая большая встреча лидеров нормандской четверки возможна после выполнения парижских договоренностей. Следующая встреча состоится через месяц.

"Страна" собрала заявления сторон после встречи.

Что заявили в Украине

В МИД Украины сообщили, что во время видеоконференции обсуждали выполнение договоренностей парижского саммита и "шаги на пути подготовки следующего саммита в Берлине".

Министр Дмитрий Кулеба заявил, что с момента назначения на должность, он искал пути активизации министерского формата нормандской четверки.

"Украина продолжает искать способы решить конфликт и демонстрирует конструктивный подход. Мы ожидаем конструктивного подхода в ответ" - заявил глава МИД.

По словам Кулебы, ключевым вопросом для деэскалации является безопасность. Пока не будет достигнута безопасность - не могут осуществиться и другие этапы мирного урегулирования.

В МИД Украины сообщили, что участники видеоконференции призвали Россию поддержать призыв Генсека ООН о глобальном прекращении огня.

Также Украина поставила вопрос восстановления контроля над государственной границей в зоне конфликта и предложила провести консультации в ТКГ о создании соответствующей рабочей группы.

В МИД сообщили, что Кулеба предложил ряд шагов. Среди которых - решение о полном и всеобъемлющем режиме прекращения огня, согласование дополнительных участков разведения сил и средств, открытие контрольных пунктов пропуска, обновление плана разминирования и восстановления беспрепятственной деятельности СММ ОБСЕ на всей неподконтрольной территории.

"Мы достигли договоренности о том, что Трехстороння контактная группа должна как можно быстрее обсудить детали провозглашения всеобъемлющего прекращения огня и определить дату, с которой такое прекращение огня будет введено", - сказал глава украинского МИД.

Также сообщается, что Кулеба потребовал от России немедленного освобождения всех граждан Украины, учитывая пандемию коронавируса, включая тех, кто находится в Крыму. И заявил, что Международный Красный Крест (МККК) до сих пор не имеет доступа к незаконно удерживаемым лицам, и Россия должна обеспечить такой доступ.

"При обсуждении вопроса решения насущных социально-экономических проблем на временно оккупированных территориях, глава МИД Украины отметил, что это должно происходить исключительно в рамках украинского правового поля, как это предусмотрено минскими договоренностями" - сообщили в МИД.

Также после встречи Кулеба сообщил, что официальный Киев отказывается от каких-либо контактов с "ДНР" и "ЛНР".

"Украина готова говорить с украинцами, которые живут на оккупированных территориях. Мы стремимся к этому диалогу. Но мы не должны говорить с теми незаконными формированиями, которые не уполномочены должным образом представлять интересы украинцев из оккупации, а также внутренне перемещенных лиц, которые были вынуждены покинуть зону боевых действий", - заявил Кулеба.

Что заявили в России

В России по итогам обсуждения заявили, что главы МИД нормандского формата подтвердили выполнение только одного из девяти пунктов решений саммита в Париже.

"Мы констатировали, что из девяти пунктов итогового документа парижского саммита нормандского формата выполнено, да и то частично, только одно - обмен удерживаемыми лицами. В декабре и апреле состоялись два обмена, в ходе которых в общей сложности между Киевом, Донецком и Луганском были обменены 230 человек", - сказал глава МИД России Сергей Лавров.

Он добавил, что положения "формулы Штайнмайера" до сих пор не отразили в украинском законодательстве. Формула касается взаимосвязи между проведением выборов и предоставлением Донбассу особого статуса.

"Мы напомнили, что ключевым положением минских договоренностей, конечно же, является предоставление Донбассу особого статуса в составе украинского государства. Это и цель, и основа урегулирования конфликта", - заявил Лавров.

По его словам, это создало бы предпосылки для прогресса на всех остальных направлениях, включая безопасность, социально-экономические и гуманитарные вопросы.

В МИД РФ заявили, что это Россия, Франция и Германия призвали Киев, Донецк и Луганск к очередному перемирию. При этом Лавров отметил, что "киевские власти пока уклоняются от прямого диалога с Донецком и Луганском".

Говоря об обмене пленными в МИД РФ отметили, что сейчас идет процесс выработки последовательности шагов, поскольку минские договоренности предполагают обмен всех на всех, а в практическом плане выяснилось, что сначала нужно всех установить, прежде, чем обменивать. Кроме того, "когда всех устанавливают, потом начинают выяснять, а хочет ли каждый из установленных обмениваться".

Что касается "насущных социально-экономических проблем", о которых упомянули в украинском министерстве, то, по словам Лаврова, Россия, Германией и Франция на встрече призвали контактную группу активнее решать вопрос восстановления выплаты пенсий на Донбассе.

"По предложению наших немецких и французских коллег мы призвали Контактную группу к тому, чтобы она поактивнее и поэффективнее рассматривала вопрос восстановления выплаты пенсий на территории Донбасса и рассматривала другие вопросы, касающиеся гуманитарного положения дел на этих территориях", - заявил Лавров.

Подняла Россия и языковой вопрос, связанный со вступлением в силу украинских законов о языке и образовании.

Сергей Лавров сообщил, что ограничения на использование русского языка противоречат минским договоренностям.

"Ограничения на использование языков национальных меньшинств, в данном случае конкретно русского языка, который в этих законах содержится, напрямую противоречат минским договоренностям и подрывают выполнение той части соглашений, которые описывают подробно положение особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей", - заявил глава МИД РФ.

Заявления Германии и Франции

Пока в Украине отчитались, что стороны обсуждали подготовку ко встрече в Берлине на уровне лидеров стран, глава МИД ФРГ Хайко Маас отметил, что она может состояться при условии прогресса в реализации решений парижской встречи 9 декабря.

"Не только коронавирус стоит на пути проведения саммита, но также реализация принятых решений стала сложнее из-за эпидемии. Поэтому мы должны были сегодня на нашем уровне провести еще раз переговоры. Для новой встречи нужно реализовать то, что было согласовано. Сегодня мы обсудили, как обстоит дело с реализацией", - заявил он.

Он добавил, что многие решения Парижского саммита все еще не выполнены, как невыполненными остаются и многие пункты Минских соглашений. Но западные партнеры довольны тем, что Россия и Украина подтверждают свою приверженность продолжать выполнять парижские договоренности и искать компромиссы.

По его словам, важнейшей задачей остается достичь устойчивого перемирия, которое должна подтвердить специальная мониторинговая миссия на всей территории Украины. А Украина и Россия в равной степени отвечают за процесс урегулирования.

"Мяч на стороне России и Украины в равной степени. Каждая должна внести вклад в то, чтобы реализовать то, о чем договорились, и таким образом открыть путь для нового саммита, проведения которого мы будем придерживаться, но мы также считаем необходимым на нашей следующей встрече министров", - сказал Маас.

Также он сообщил, что нужно продолжить усилия по обмену удерживаемыми лицами. "Два обмена, осуществленные с декабря, очень радуют, но мы были едины во мнении, что срочно необходим новый прогресс в этой области. Нужно доказать, что за словами последуют дела", - подчеркнул представитель ФРГ.

Он добавил, что целью нынешней встречи было дать новый толчок мирному процессу и создать "давление" для воплощения того, что можно сделать: создание новых КПВВ, разминирование, обмен пленными.

Выводы после встречи

Практически все стороны фиксируют, что почти никакого прогресса по Нормандии нет.

Украина говорит, что этого не происходит, потому что на фронте идет стрельба. Россия - что Украина не выполняет взятые на себя политические обязательства и не желает договариваться с "ЛДНР". Европейцы обвиняют в тупике обе стороны.

Тупик действительно серьезный, хотя и не новый - те же самые дискуссии шли в Нормандском формате и при Порошенко.

В своем недавнем фильме, снятом на годовщину президентства, Владимир Зеленский отвел на решение Донбасса по сути всё оставшееся время его каденции. Оказалось, что после плана "а", который касается Минского формата и дедлайн по которому истекает в конце 2020 года, есть еще и план "б".

Какой это план - президент не раскрыл, но это в общем-то и не обязательно: очевидно, что реинтегрировать Донбасс без договоренностей с Россией или "республиками" невозможно, имея на руках хоть сотни планов.

А Украина предпочитает не договариваться, а требовать односторонних уступок. Например, о передаче границы до выборов на Донбассе и предоставления региону особого статуса.

Со своей стороны Киев подобных по масштабу шагов навстречу делать не готов. Что разумеется заводит в тупик переговорный процесс. А те скромные шаги, которые обещаны - часто не делаются вовсе или отыгрываются назад.

Например, обещание имплементировать в украинское законодательство формулу Штайнмайера. Или даже такую малость, как создание Консультативного совета по Донбассу. Также Украина прямо отказалась в Нормандии проводить полное разведение войск. В этом смысле достаточно двусмысленно выглядят и жалобы Киева на продолжение огня.

Одновременно в самой Украине практически свернуты гуманитарные проекты по Донбассу, патронируемые Зеленским - например, инициатива Сивохо, о которой после нападения на бывшего советника радикалов "Нацкорпуса" ничего не слышно. Кстати, сами радикалы за атаку на человека президента наказания не понесли.

То есть пока ситуация с Донбассом на всех парах летит в тупик, из которого она начала было выбираться осенью.

И вопрос, что мешает президенту продвинуться на пути окончания войны - страх перед националистами или директивы из других государств - здесь уже не суть важен. Ведь все эти факторы были в наличии и когда Зе давал свои предвыборные обещания.