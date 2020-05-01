Решая вопрос об увольнении главы НАБУ Артема Сытника и принятии соответствующих законов, украинские власти должны отталкиваться от того, суверенное ли Украина государство.

Об этом в интервью "Стране" рассказал владелец одного из крупнейших украинских агрохолдингов Ukrlandfarming Олег Бахматюк.

"Мы должны наконец-то определиться для себя - Украина суверенное государство или нет. И действовать исходя из этого", - сказал Бахматюк, отвечая на вопрос о том, удастся ли отправить Сытника в отставку, учитывая предупреждения от МВФ.

Отметим, что Бахматюк публично обвиняет НАБУ и лично Сытника в фальсификации уголовных дел против себя.

Полную версию интервью Бахматюка "Стране" читайте здесь.

Напомним, ранее Комитет Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал депутатам поддержать законопроект, который дает возможности уволить директора НАБУ, если тот был признан судом виновным в коррупционных правонарушениях.

После этого представительство МВФ в Украине послало письмо-предупреждение в Офис президента. В нем шла речь о том, что в случае изменения закона о НАБУ МВФ пересмотрит действия фонда в Украине. После этого процесс принятия закона притормозился.