Народный депутат Украины от "Слуги народа" Николай Тищенко, который сегодня пришёл в Верховную Раду с футболкой с Джокером, рассказал "Стране" о ситуации вокруг ресторана Велюр".

Соответствующее видео обнародовано на Telegram-канале "Политика страны".

Тищенко рассказал, что скандал вокруг ресторана "Велюр" - это политический заказ.

"А что комментировать, это политический заказ и все видят, что это пиар отдельных, как сказать так, чтобы не обидеть, "сбитых летчиков". Сегодня вы видели, что мы работаем в Раде. Все хорошо", - сказал нардеп.

Также он добавил, что не будет ничего выяснять и надеется на закон.

"Пусть следствие выясняет. Я, как вы знаете, с 2018 года не являюсь собственником этого ресторана. Знаю, что там есть какие-то правовые отношения. Знаю, что директора заведения написал заявление. Ну и пусть все будет законно, как мы за то и голосовали", - добавил депутат.

Тищенко рассказал, что его никто не вызывал в Офис президента по этому вопросу и предположил, что за этим "политическим заказом" стоит женщина.

"Меня по этим мелким вопросам не вызывали в Офис президента. Может, это компания, может, какой-то отдельный человек, но мне нравится его отношения к своей работе и мысли, которые он высказывает на медиастраницах. Я считаю, что так и надо работать. Он или он молодец, ну я думаю, что все же это она. У меня есть переписка. Мне кажется, что это все же она, приятный человек", - подытожил нардеп.

Напомним, ресторан "слуги народа" Тищенко в центре Киева принимал вип-гостей, несмотря на карантин, после чего вызвал скандал в прессе.

Также добавим, что "Страна" выясняла, что об этом думают во фракции "Слуга народа" и будут ли приняты какие-то меры против народного депутата Тищенко.