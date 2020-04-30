Министр иностранных дел России Сергей Лавров подвел итоги видеоконференции глав МИД нормандского формата, которая состоялась в четверг, 30 апреля.

Об этом сообщает ТАСС.

"Мы констатировали, что из девяти пунктов итогового документа парижского саммита нормандского формата выполнено, да и то частично, только одно - имею в виду обмен удерживаемыми лицами. Состоялось в декабре и апреле два обмена, в ходе которых в общей сложности 230 человек были обменены между Киевом, Донецком и Луганском", - сказал министр.

Лавров напомнил об отсутствии продвижения в вопросах по формуле Штайнмайера и закрепления особого статуса Донбасса в составе Украины. "Мы напомнили, что ключевым положением минских договоренностей, конечно же, является предоставление Донбассу особого статуса в составе украинского государства. Это и цель, и основа урегулирования конфликта", - сказал он.

По его словам, продвижение на этом треке создало бы предпосылки для прогресса на всех остальных направлениях, включая безопасность, социально-экономические и гуманитарные вопросы.

"К сожалению, пока здесь похвастаться нечем. Киевские власти пока уклоняются от прямого диалога с Донецком и Луганском, а именно в рамках такого прямого диалога необходимо согласовывать все правовые аспекты для обеспечения действия этого особого статуса на постоянной основе", - подчеркнул глава МИД РФ.

Лавров утверждает, что Россия, Франция и Германия призвали Киев, Донецк и Луганск принять дополнительные меры в поддержку режима прекращения огня.

Также в ходе конференции обсудили очередной обмен удерживаемыми лицами и восстановление выплаты пенсий на Донбассе.

Напомним, что по словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, Украина отказывается от переговоров с "ДНР/ЛНР".

Также мы сообщали, о заявлении Лаврова, что о нормандском саммите в апреле не может быть и речи из-за действий Киева.