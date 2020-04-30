После увольнения Андрея Богдана и Руслана Рябошапки (экс-главы Офиса президента и генпрокурора - Ред.) пока нет каких-либо изменений по уголовным делам против владельца одного из крупнейших украинских агрохолдингов Ukrlandfarming Олега Бахматюка.

Об этом бизнесмен рассказал в интервью "Стране".

Отметим, что ранее Бахматюк связывал выдвинутые против него обвинения (которые он считает сфальсифицированными) в том числе с Андреем Богданом и Русланом Рябошапкой. Однако сейчас, по словам Бахматюка, ничего принципиально не изменилось.

"И это еще доказательство, что власть пока не готова слышать бизнес. Конечно, можно понять и генпрокурора. На нее все нападают, такие "уважаемые люди" как Шабунин (руководитель "Центра противодействия коррупции" - Ред.), Шерембей (соратник Шабунина, вместе с ним входит в группу поддержки главы НАБУ Артема Сытника - Ред.) и другие "кристально честные ребята". На их фоне наша компания, которая заплатила 7,7 млрд гривен налогов и в которой работает 30 тысяч человек, где-то потерялась. Меня Сытник назначил олигархом, хотя у меня нет ни своей политической силы, ни медиа. У них был план быстро меня поломать и рейдернуть бизнес. Но этого у них не получилось, мы выстояли. Теперь они пытаются еще продолжить как-то жизнь фейковому делу, но это уже агония", - сказал Бахматюк.

По его словам, потрясения связанные с пандемией против коронавируса приведет к тому, что такие дела, как заведены против него, заглохнут, потому что "хозяевам посольств будет не до самопровозглашенных антикоррупционеров".

"Знаете, что хорошо в этом кризисе? Вся накипь исчезнет. Хозяевам из посольств будет не до сытников. Вы обратите внимание, что когда он и Шабунин с Шерембеем что-то говорят в мою сторону, они ни разу не упоминает фамилию Писарука (бывший заместитель главы правления НБУ, которого в НАБУ подозревают в незаконной выдаче рефинансирования Нацбанка банкам Бахматюка в 2014 году - Ред.). А ведь по фабуле все обвинения против меня строятся на том, что я якобы вступил в сговор с Писаруком, бывшим представителем МВФ. Вы слышали, чтобы хоть раз Шабунин, Юрчишин, Касько, Рябошапка или кто-то другой упомянул о нем?" - сказал Бахматюк.

По его словам, в интерпретации Сытника главным фигурант дела это не Бахматюк, а Писарук.

"Но они бояться даже посмотреть в сторону Писарука. Им все равно, сколько государство получит денег, сколько людей потеряет работу в результате их действий против нашего холдинга. Им важно, что им скажут хозяева. Но в кризис хозяевам будет не до них. И эти все самопровозглашенные антикоррупционеры исчезнут. Но просто жаль времени", - сказал Олег Бахматюк.

По его словам, власти пока не ответили на его предложения по реструктуризации долгов VAB Банка и "Финансовой инициативы".

"Пока нет никакой реакции, ждем. Мы предлагаем вернуть почти в восемь раз больше, чем должны — 8 млрд гривен. Хотя я уверен, что банки были выведены с рынка незаконно и могут доказать это в суде. Но с этим потом будем разбираться. Пока моя задача — сохранить компанию и рабочие места. Надеемся, что президент, премьер и генпрокурор нас услышат. То, что сейчас делает с нами НАБУ - это уничтожение бизнеса. А уничтоженный бизнес ничего заплатить не сможет. Ни 30 млрд, ни 8, ни 1. Будет ноль. Ждем реакции властей на наше предложение", - говорит Бахматюк.

Полную версию интервью Бахматюка "Стране" читайте здесь.

Напомним, в 2019 году владельцу группы компаний Олегу Бахматюку НАБУ объявило подозрение. Сам Бахматюк связал это с личной местью со стороны главы НАБУ Артема Сытника.