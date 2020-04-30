Парламент на внеочередном заседании проголосовал за продление на полгода работы Временной следственной комиссии по вопросам расследования пожаров на складах боеприпасов в Ичне, Калиновке, Балаклее, Сватово, Кривом Роге с 2014 по 2018 годы. За отчет ВСК проголосовали 332 народных депутата.

Об этом заявил спикер парламента Дмитрий Разумков.

Перед голосованием глава комиссии Давид Арахамия призвал депутатов продлить ее работу еще на шесть месяцев.

"Вы все знаете, что был ряд пожаров, которые произошли на всех складах и арсеналах. Мы начали расследование с крупнейшего (в Балаклее. - Ред.), где мы потеряли по рыночной стоимости не менее 10 млрд долларов", - заявил Арахмия.

Он отметил, что есть две версии произошедшего, один из них - российская диверсия при помощи беспилотника.

"Когда мы начали опрашивать людей, то были удивлены. Первая экспертиза Харьковского института, который вызвали расследовать, пришли к выводу, что это были снаряды, заложенные на самой территории арсенала. Как только этот вывод получили - начали давить на людей, перекинули на другую экспертизу в Киев, которая сообщила версию с беспилотником", - пояснил нардеп.

При этом Арахамия отметил, что данный момент не идет речи о том, какой из выводов правдив, но есть две разные версии. Кроме того, по его словам, в деле есть подозрительный факт о том, что пожар случился за неделю до того, как аудиторская комиссия Минобороны должна была представить выводы о недостаче боеприпасов на крупную сумму.

"За неделю до того как случился пожар должен был вступить в силу вывод аудиторской комиссии Министерства обороны, где была недостача боеприпасов на 560 млн гривен", - рассказал он.

"Мы говорим, что нужно забрать следствие из Харькова в Киев, нужно провести независимую повторную экспертизу и сделать этот процесс открытым для общества", - заявил Арахамия.

Ранее ВСК поставила под сомнение официальную версию пожара на арсенале в Балаклее, который произошел в 2017 году.Глава комиссии Давид Арахамия заявил, что на самом деле в момент взрыва в районе Балаклеи не было никаких летательных аппаратов, а пожар начался с подрыва специальных зарядов которые заранее были заложены в землю.

При этом Арахамия ссылается на данные Харьковского научно-исследовательского института судебных экспертиз им Бокариуса.

Напомним, 23 марта 2017 года ночью на территории крупнейшего в Украине военного склада Министерства обороны в Балаклее возник пожар с последующей детонацией танковых и артиллерийских снарядов 125 и 152 мм. По данным военной прокуратуры, причиной пожара стала диверсия.