Официальный Киев отказывается от каких-либо контактов с "ДНР" и "ЛНР".

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после видеоконференции глав МИД стран "нормандской четверки", передает "Интерфакс-Украина".

"Некоторая часть разговора была посвящена попыткам моего российского коллеги (Сергея Лаврова - Ред.). завести интерпретацию реальности в прямой диалог Киевом и так называемыми... назовем их условно Донецком и Луганском. Украина готова говорить с украинцами, которые живут на оккупированных территориях. Мы стремимся к этому диалогу. Но мы не должны говорить с теми незаконными формированиями, которые не уполномочены должным образом представлять интересы украинцев из оккупации, а также внутренне перемещенных лиц, которые были вынуждены покинуть зону боевых действий", - заявил Кулеба.

Кроме того, он сообщил, что министры договорились обсудить дату прекращения огня.

"Мы достигли договоренности о том, что Трехстороння контактная группа должна как можно быстрее обсудить детали провозглашения всеобъемлющего прекращения огня и определить дату, с которой такое прекращение огня будет введено", - сказал Кулеба на онлайн-брифинге.

Отметим, что ранее даты прекращения огня определялись неоднократно, но затем перемирие постоянно нарушалось.

Напомним, в четверг, 30 апреля, в формате видеоконференции состоялась встреча министров иностранных дел Украины, Германии, Франции и РФ. Что касается лидеров "нормандской четверки" - президентов Украины, Франции, России и канцлера ФРГ, то они в последний раз встретились на саммите в Париже 9 декабря.

Также мы сообщали о заявлении Лаврова, что из-за действий Киева о нормандском саммите в апреле не может быть и речи.