Горсовет Черкасс с сегодняшнего дня отменил карантин в городе. Документ
В Черкассах приняли решение фактически отменить карантин, введенный из-за эпидемии коронавируса, уже буквально с сегодняшнего числа.
Соответствующее решение принял на заседании исполнительный комитет Черкасского городского совета, 30 апреля.
Фото документа публикует телеграм-канал "Политика страны"
Как говорится в решнии, на такой шаг здесь пошли после многочисленных обращений от представителей бизнеса, которые из-за карантина оказались на грани выживания.
Работу разрешили возобновить:
- магазинам по продаже непродовольственных товаров, строительных материалов, электроинструментов, других электротоваров, сантехники, канцелярских товаров, цветов, книжной продукции и мебели;
- мастерским по ремонту обуви, одежды, ремонту и установке окон, дверей, ворот, ограждений по индивидуальному заказу, парикмахерских и салонов красоты, салонов для предоставления услуг по уходу за домашними животными, салонов ритуальных услуг, проектных организаций;
- рынкам, ярмаркам по продаже сельскохозяйственной продукции и цветов;
- летним площадкам заведений ресторанного хозяйства;
- городским паркам, скверам, учреждениям и аттракционам, расположенных на их территории;
- объектам спортивной инфраструктуры исключительно для проведения тренировок.
Напомним, на следующем заседании правительства будут утверждены новые шаги по смягчению в Украине коронавирусного карантина.
Также мы сообщали, что, вчера, 29 апреля, Кабмин разрешил работу рынков в стране.
Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.