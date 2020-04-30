В Черкассах приняли решение фактически отменить карантин, введенный из-за эпидемии коронавируса, уже буквально с сегодняшнего числа.

Соответствующее решение принял на заседании исполнительный комитет Черкасского городского совета, 30 апреля.

Фото документа публикует телеграм-канал "Политика страны"

Как говорится в решнии, на такой шаг здесь пошли после многочисленных обращений от представителей бизнеса, которые из-за карантина оказались на грани выживания.

Работу разрешили возобновить:

магазинам по продаже непродовольственных товаров, строительных материалов, электроинструментов, других электротоваров, сантехники, канцелярских товаров, цветов, книжной продукции и мебели;

мастерским по ремонту обуви, одежды, ремонту и установке окон, дверей, ворот, ограждений по индивидуальному заказу, парикмахерских и салонов красоты, салонов для предоставления услуг по уходу за домашними животными, салонов ритуальных услуг, проектных организаций;

рынкам, ярмаркам по продаже сельскохозяйственной продукции и цветов;

летним площадкам заведений ресторанного хозяйства;

городским паркам, скверам, учреждениям и аттракционам, расположенных на их территории;

объектам спортивной инфраструктуры исключительно для проведения тренировок.

Напомним, на следующем заседании правительства будут утверждены новые шаги по смягчению в Украине коронавирусного карантина.

Также мы сообщали, что, вчера, 29 апреля, Кабмин разрешил работу рынков в стране.