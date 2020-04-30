Украина может привлечь около 30-50 миллиардов долларов инвестиций из Саудовской Аравии и Китая. Эти государства могут быть заинтересованы в импорте продовольствия из нашей страны, а потому могут вложить в стабильность поставок — в украинскую инфраструктуру, порты, дороги, мореднизацию "Укрзализныци".

Об этом в интервью "Стране" рассказал владелец одного из крупнейших украинских агрохолдингов Ukrlandfarming Олег Бахматюк.

"Если привлечь инвестиции из стран, которые зависимы от поставок продовольствия, можно получить до 30-40 млрд долларов под твердые гарантии поставок украинских продуктов питания. Они будут инвестировать в стабильность поставок — в нашу инфраструктуру, порты, дороги, мореднизацию "Укрзализныци", - сказал Бахматюк.

По его словам, если Украина поставляет Китаю продукции на 5 млрд долларов, то можно говорить о финансовой поддержке с его стороны на сумму в 20 млрд.

"Это называется режимом экономической заинтересованности. Страны платят потому, что им нужна стабильность. В свое время по такому плану привлекала инвестиции Бразилия. Нам уже даже не нужно придумывать велосипед. Украина - та же Бразилия 20 лет назад, только в центре Европы", - заявил владелец Ukrlandfarming.

При этом, по его словам Украине нужно 30-50 млрд долларов, а это для мирового сообщества очень небольшая сумма, поэтому ее реально привлечь.

"Многие страны опасаются социальной нестабильности, голодных бунтов из-за дефицита продовольствия. Так что сама гарантия стабильности поставок еды сейчас стоит дороже денег. И вот именно об этом, об инвестициях в стабильность в нашей стране, можно говорить и с Саудовской Аравией, и с Китаем. Но всю эту ситуацию нужно еще грамотно продать, для чего нужны хорошие переговорщики. Наши же власти пока особой инициативы в этом вопросе не проявляют", - сказал Олег Бахматюк.

Полную версию интервью Бахматюка "Стране" читайте здесь.

Напомним, также Олег Бахматюк считает, что Украина может выиграть на экспорте агрокультур в условиях надвигающегося мирового продовольственного кризиса.