Вчера "Страна" разбирала очередной исторический урок "Всеукраинской онлайн-школы" - на этот раз о Майдане и начале войны на Донбассе.

Его провела уже знакомая по этому проекту преподаватель - Элла Сытник из киевской школы №250. События Евромайдана она изложила очень предвзято: критиковала власть регионалов и в солидарность с майдановцами надела кастрюлю на голову.

А на предыдущем уроке истории она перепутала русских царей Николаев - Первого и Второго.

Причем все эти уроки были рассчитаны на пятиклассников - то есть еще совсем детей. Единственный плюс был в том, что многие родители, пожалуй, впервые узнали, чему их чад учат на уроках истории.

Хотя, конечно же, не все украинские учителя именно такие.

А биография Эллы Васильевны вообще очень примечательна. Этот преподаватель прошел довольно тернистый путь от преподавания истории КПСС до работы в грантовой организации, получающей деньги от Сороса.

"Страна" разбиралась в том, что известно об учительнице, прогремевшей на всю Украину.

Славила День победы и получила благодарность от Азарова

Элла Сытник - известный в Украине преподаватель. По крайней мере, до своих онлайн-уроков Элла Васильевна уже значилась заслуженным педагогом. В 2000 году она получила звание "Классный руководитель года". А через семь лет - "Учителя года 2007" в номинации "Правоведение".

Сейчас она - учитель-методист истории и правоведения киевской специализированной школы №250 с углубленным изучением математики. Это в Деснянском районе Киева.

На базе этой школы Элла Васильевна с 2004 года ведет проект "Музей образования", где представлены экспонаты из разных эпох, в том числе и советской.

Также она курировала выставку в Педагогическом музее Киева, посвященную советскому образованию в период Великой отечественной войны - на примере украинских школ и вузов, которые эвакуировались от нацистской оккупации.

Интересно, что на этой выставке, устроенной в 2010 году, была экспозиция детских фотографий "День Победы глазами молодежи". "Это фотографии ветеранов, снятые школьниками, детский взгляд на войну и Победу", - рассказывала Элла Васильевна столичным СМИ того периода.

В 2012 году Элла Сытник получила персональную благодарность от премьера Николая Азарова - по представлению тогдашнего министра образования Дмитрия Табачника.

То есть эта преподавательница не была оппозиционной регионалам. Которых она буквально вчера критиковала, говоря, что правильно их свергли майдановцы.

Впрочем, менять взгляды Элле Васильевне явно не впервой.

Преподаватель истории КПСС

После победы в конкурсе "Учитель года - 2007", об Элле Сытник написало развернутую статью издание "Зеркало недели". Текст был посвящен в основном методическим секретам - как ей удается так успешно учить детей.

В начале статьи приводится интересный факт: "Элла Сытник сознательно пришла в школу с институтской кафедры, где преподавала историю партии".

Какой партии - не уточняется, но очевидно, что речь об истории КПСС, которую изучали в вузах Советского Союза как отдельный предмет.

Также очевидно, что преподавание истории Компартии требовало учителей особенного склада - сверхлояльных советскому режиму.

Не исключено, что Элла Васильевна тогда столь же страстно хвалила большевиков и Ленина, как сегодня она превозносит отцов украинской государственности. И критикует "красных".

Под крылом у Сороса

Но есть еще одна интересная ипостась Эллы Сытник - она работает в общественной организации, получающей гранты от Сороса.

Этот американский миллиардер очень тесно связан со всем проектом "Всеукраинская онлайн-школа" - его деньги получала организация "Освитория", которая подбирала учителей для ТВ-уроков и снимала их.

Сама же Элла Васильевна - один из ведущих специалистов организации "Нова Доба". Это "Ассоциация преподавателей истории, граждановедения и общественных дисциплин".

Цель "Новой добы" - обучить украинских учителей истории "правильным" методикам преподавания. И Элла Сытник лично обучает их - на фото она читает лекцию "Советское прошлое: переосмысление истории" для учителей города Бровары.

Причем курировалось мероприятие городскими властями - то есть было "добровольно-принудительным".

Интересно, что семинары эти проходят в рамках также финансируемого на гранты проекта "Новая украинская школа", который внедряется украинской властью со времен Порошенко.

Примерно те же спонсоры - у "Новой Добы", в которой состоит и Элла Васильевна.

Организация получила три гранта от фонда "Возрождение" Джорджа Сороса. Первый - "История, гражданское воспитание и язык толерантности: семинары для издателей, редакторов и учителей-методистов" на 113 тысяч гривен.

Второй - "Историческое образование в условиях поликультурного общества". Почти на 90 тысяч гривен.

И немного странный по сумме грант "От манипуляции историей к развитию европейского образования: уроки соседей" - на него выделено всего 107 гривен. Но видимо это ошибка и речь идет о 107 тысячах.

Есть у "Новой добы" и другие спонсоры. Так, например, программу "Вторая мировая война: интерактивное онлайн-пособие" профинансировало посольство Нидерландов в Украине и немецкий фонд "Память. Ответственность. Будущее".

Участвовала в разработке программы и Элла Сытник. Один из первых слайдов проекта показывает нам фото рукопожатия советского ветерана и воина УПА с подписью - "примирение ради будущего".

Далее в проекте все, что называется, "по классике": Гитлер уравнивается со Сталиным, главной причиной войны называется пакт Молотова-Риббентропа. "Дружба тоталитарных режимов стала катализатором развязывания Второй мировой войны", - говорится в проекте.

Говоря о победе СССР над Германией, основное внимание будущих учителей истории обращают на то, что это заслуга больше западных союзников, чем советской власти.

Перечисляя ужасы оккупации Украины нацистами, составители пособия задаются вопросом: "Кто был большим врагом: сталинская система, которая принесла столько страданий в 30-е годы, или нацистский "новый порядок"?".

Победа тоже ставит перед составителями вопрос - "Завершение войны: торжество справедливости или утверждение нового тоталитаризма?".

В общем достаточно интересный профессиональный путь - от пропаганды марксизма-ленинизма до воспевания Майдана. Впрочем, такой путь прошли многие украинские деятели - от ученых до политиков. Правда, не все они преподают в онлайн-школе на многомиллионую аудиторию.