Следующее после прошедшего сегодня внеочередное пленарное заседание Верховной Рады может состояться уже после 10 мая. Об этом заявил глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает "Интерфакс-Украина".

"Я думаю, что после 10 мая, это может быть в тот день, который мы определим. По традиции мы видим, что люди лучше всего собираются в четверг или пятницу… Возможно будет среда. Если можно будет сделать скорее, то мы сделаем это так", - заявил Арахамия на брифинге в четверг после внеочередного заседания Верховной Рады.

Напомним, 30 апреля нардепы поддержали применение специальной процедуры в ходе рассмотрения "антиколомойского" законопроекта во втором чтении. Соответствующее решение поддержали 255 депутатов. Голосовали за ускорение рассмотрения "антиколомойского" закона 213 "слуг народа", а также "Голос" и депутатская группа "Доверие".

Также мы сообщали, что сегодня нардепы от "Евросолидарности" обиделись на Разумкова и заблокировали трибуну Рады.