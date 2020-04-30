Арахамия анонсировал следующее заседание Рады после 10 мая
Следующее после прошедшего сегодня внеочередное пленарное заседание Верховной Рады может состояться уже после 10 мая. Об этом заявил глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает "Интерфакс-Украина".
"Я думаю, что после 10 мая, это может быть в тот день, который мы определим. По традиции мы видим, что люди лучше всего собираются в четверг или пятницу… Возможно будет среда. Если можно будет сделать скорее, то мы сделаем это так", - заявил Арахамия на брифинге в четверг после внеочередного заседания Верховной Рады.
Напомним, 30 апреля нардепы поддержали применение специальной процедуры в ходе рассмотрения "антиколомойского" законопроекта во втором чтении. Соответствующее решение поддержали 255 депутатов. Голосовали за ускорение рассмотрения "антиколомойского" закона 213 "слуг народа", а также "Голос" и депутатская группа "Доверие".
Также мы сообщали, что сегодня нардепы от "Евросолидарности" обиделись на Разумкова и заблокировали трибуну Рады.