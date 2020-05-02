Сегодня Украина отмечает шестую годовщину трагедии в Одессе. 2 мая 2014 года в городе произошли столкновения между сторонниками Майдана и Антимайдана, в ходе которых были жертвы с обоих сторон. А затем майдановцы сожгли десятки своих противников, забросав "коктейлями Молотова" Дом профсоюзов.

Дело не расследовалось при Порошенко. И были некоторые надежды, что при Зеленском это изменится.

"Страна" вспоминает трагическое события того дня и что изменилось в отношении к трагедии при новом президенте.

Массовое убийство и расследование

Май 2014 года был в Украине очень тревожным - на Донбассе уже шла война, Крым окончательно ушел под Россию, истекали последние недели президентской гонки. А юго-восток подконтрольной территории страны бунтовал против победившего в Киеве Майдана.

Эпицентр этого противостояния был на тот момент в Одессе. 2 мая здесь столкнулись антимайдановцы и сторонники новой власти.

Итог столкновений известен - противники Майдана, закрывшиеся в доме профсоюзов на Куликовом поле, сгорели заживо - их забрасывали бутылками с зажигательной смесью радикалы и националисты. При молчаливом попустительстве властей. И не исключено, что с их благословения.

Конфликт развивался так. В Одессу 2 мая приехало много футбольных фанатов из Харькова - в городе должен был играть "Металлист" с местной командой "Черноморец".

Это был "националистический десант", высадившийся в Одессе - большинство болельщиков были ультпраправыми. Видимо, поэтому местные сторонники Майдана и запланировали свой марш "За единую Украину" именно на этот день.

Они собирались пройти по улице Дерибасовской к стадиону "Черноморец" и в парк имени Шевченко.

Параллельно на Куликовом поле находился палаточный городок Антимайдана, который город постановил убрать для подготовки ко Дню победы.

Противники новой власти решили, что марш "За единую Украину" станет удобным поводом для сноса лагеря - и решили собраться на свой митинг, заняв Александровский проспект у памятника погибшим милиционерам.

В районе улицы Греческой произошли столкновения - уже тогда послышались первые выстрелы, полетели дымовые шашки, петарды, булыжники. Несмотря на то, что милиция смогла разделить оппонентов, смертельные ранения успели получить шесть человек.

Это было днем. А вечером радикалы атаковали лагерь Антимайдана возле Дома профсоюзов. Активисты укрылись там и начали возводить у входа баррикаду. Майдановцы пытались штурмовать, но безуспешно. Тогда они подожгли здание бутылками с зажигательной смесью.

Задыхаясь, антимайдановцы пытались выбраться из дома через окна, но по ним открыли огонь. К примеру, это делал "сотник" самообороны Николай Волков, который уже умер.

Другой майдановец - Всеволод Гончаревский - бил палкой выпрыгнувших из окна.

В дело не вмешивалась ни полиция, ни пожарные. В итоге погибли 42 человека - по сути еще одна "небесная сотня", которую в Украине власти не прославляют и вообще никак не упоминают: будто и не было массового убийства в центре Одессы.

Впрочем, есть и сходства: ни те, ни другие убийства в Украине фактически не расследованы. Сначала правоохранители задержали участников столкновений. Потом одну часть из них - майдановцев - отпустили. А 19 противников новой власти начали готовить к обвинению.

Правда, не по теме Дома профсоюзов, а за массовые беспорядки несколькими часами ранее. Сожжение людей вообще осталось за пределами интересов следствия.

Но тем не менее в 2017 году всех обвиняемых суд отпустил. И сразу после этого СБУ задержала двоих отпущенных - Сергея Долженкова и Евгения Мефедова. Им вменили посягательство на территориальную целостность. Позже, уже при Зеленском, их отправили на обмен.

Из числа участвовавших в столкновениях "евромайдановцев" самые тяжкие обвинения предъявлены Сергею Ходияку – убийство и нанесение тяжких телесных повреждений сотруднику правоохранительных органов. Но уже 20 мая 2014 года его отпустили, хотя дело его потом несколько лет блуждало из суда в суд - пока не заглохло.

Были остановлены и дела против областных чиновников, многие из них в настоящий момент скрылись из Украины. То есть следствие по всем вопросам полностью заглохло - несмотря на призывы родственников погибших и правозащитных организаций.

В итоге приговоры получили только антимайдановцы: Максим Мисевский, Василий Кондратенко и Олег Ткачук. По шести продолжается судебное разбирательство, 13 человек находятся в розыске.

Также в суде до сих пор слушается дело по майдановцу Ходияке. Его обвиняют в убийстве активиста антимайдана Евгения Лосинского, ранение главного редактора интернет-издания "Думская" Олега Константинова и сотрудника милиции.

Что изменилось при Зеленском

Незадолго до пятой годовщины сожжения людей в Украине поменялся президент - им стал Владимир Зеленский. С его пришествием связывали расследование резонансных уголовных дел, которые блокировались при Порошенко.

В том числе и дела 2 мая.

Отметим, что сам новый президент никогда по своей воле этой трагедии не комментировал - он более охотно выступал на темы убийства Гандзюк и Шеремета: людей, рукопожатных в майданной тусовке. О сожженных же в Одессе активистах или убитом журналисте Олесе Бузине, новый президент почти ничего не говорил.

Однако в сентябре кое-что сдвинулось с мертвой точки - ГБР по заявлению юриста Андрея Портнова завело дело, в котором фигурировал бывший спикер Рады Андрей Парубий.

Разговоры о его причастности к этой истории ходили давно.

Еще в 2018 году в Израиле вышел фильм о событиях 2 мая в Одессе, в котором гражданин Грузии Цезари Баджалидзе заявил, что по договоренности со спикером Рады Андреем Парубием вошел в группу т.н. "наемников", которые устроили побоище и пожар в Доме Профсоюзов.

По его словам, Парубий формировал группы активистов для подавления сепаратистских акций в разных в регионах Украины. Правда, спикер тогда эти обвинения назвал манипулятивными.

Данные по поводу участия в тех событиях Парубия также публиковала "Страна". Мы писали о том, что Парубий весной 2014 года курировал так называемый "третий сектор" - условно лояльные власти силовые группировки. Часть из них создавалась в регионах, но большая часть образовались на базе самообороны Евромайдана. В марте-апреле 2014 года силовые группы "майдановцев" активно перебрасывались в регионы Украины, в том числе в Одессу.

Подавляющее большинство активистов, принявших участие в событиях 2 мая, "замыкались" именно на Парубия. С ним работал так называемый "Совет обороны Одессы", 7-я и 14-я сотни "Самообороны Майдана" также отчитывались перед ним. Еще один отряд из примерно 50 человек во главе с Николаем Волковым (знаменитый "сотник Микола") прибыл в Одессу буквально накануне событий – 29 апреля.

В этот же период в Одессу прибывает лично Парубий, который объезжает блокпосты и дарит их "гарнизонам" бронежилеты. Есть видео, где он дарит бронежилет сотнику Миколе Волкову, который расстреливал Дом Профсоюзов. В этом бронежилете Волков стрелял по окнам дома профсоюзов (сам он умер от болезни в феврале 2015 года - Ред.).

Происходило это когда никаких объявлений о сборе активистов Куликова поля на Александровском проспекте еще не было, и все, что планировалось в Одессе (по официальной версии) – "мирный марш любителей футбола и патриотов Украины".

И вот, спустя четыре с половиной года, ГБР по заявлению Портнова начало расследовать роль экс-спикера Парубия в одесской трагедии. Было открыто производство по факту создания и координирования Парубием вооруженных группировок "с целью совершения массовых беспорядков 2 мая 2014 года на территории города Одесса".

Фото письма из ГБР в Аппарат Верховной Рады опубликовал сам Парубий, заявив, что не удивлен и объявив это происками России.

Тогда по этому было много шума. Почти вся майдановская тусовка выступила на защиту экс-спикера и заявляла о реванше.

Но прошло уже больше полугода и подозреваемым по этому делу бывший спикер так и не стал.

Ничего не слышно и о том, идет ли вообще расследование. По крайней мере самого Парубия в последние месяцы на допросы не вызывают и вообще никак не беспокоят. По данным источников "Страны" дело поставлено "на тормоз".

Очень показательна и история с попыткой создать временной следственной комиссии (ВСК) в Раде.

В октябре Раде предложили создать ВСК, которая занялась бы расследованием обстоятельств трагедии 2 мая 2014 года в Одессе. Ведь правоохранители на этот счет молчат. С таким предложением выступила "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Но голосование провалила фракция "Слуги народа". Только 32 ее депутата проголосовали за. Мы публиковали список проголосовавших.

После того, как не поддержали создание ВСК, в парламенте возникла потасовка между членами ОПЗЖ и представителями фракции "Слуга народа"..

При этом "слуги народа" заявляли, что они на самом деле за комиссию, но не во главе с представителем Оппоплатформы и "не на ее условиях".

Об этом сообщал депутат фракции "Слуга народа" Александр Ткаченко. Но, судя из его слов, "правильная" комиссия должна заниматься расследованием деятельности... Антимайдана.

"Мы безусловно будем инициировать создание такой комиссии. Однако расследование будет не только по поводу конкретного факта гибели людей в Одессе, но и того, кто допустил и способствовал призывам к сепаратизму, приглашение российских войск в Украину, сторонников "русского мира", - того, что на самом деле спровоцировало трагические события не только в Одессе, но и в других городах Украины", – написал он в Facebook.

На самом деле, как писала "Страна", тогда "слуги народа" действительно рассматривали возможность создать следственную комиссию во главе с нардепом Алексеем Леоновым. Причем цель была чисто политтехнологическая - Леонова тогда планировали выдвинуть на выборы мэра Одессы от "Слуги народа" и ВСК рассматривалась как площадка для его пиара.

Но вскоре, кандидатура Леонова "слетела" из списка потенциальных кандидатов на пост мэра, после чего "слуги" о создании следственной комиссии больше не вспоминали.

Что же до официального следствия, то в нем ничего не меняется. Сожжение дома профсоюзов так и не расследуется. Более того, СБУ, подконтрольная лично Зеленскому в этом году, накануне шестой годовщины трагедии, начала грозить уголовными делами участникам Куликова поля.

У активистов организации "Куликово поле" прошли обыски, после которых СБУ предъявила "доказательства" в лучших традициях времен Порошенко: листовки "Одесса - русский город" и номер газеты "Новороссия". Эти материалы дескать планировалось разбрасывать по Одессе 2 мая.

Месседж понятен - власть показывает, на чьей она стороне в этой истории. А значит дело 2 мая, скорее всего, пополнит список нераскрытых преступлений и при Зеленском.