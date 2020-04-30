Депутат от "Слуги народа" Александр Качура рассказал "Стране" о своем отношении к тому, что МВФ выступил против принятия законопроекта, который позволит уволить главу Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника.

Об этом сообщает Телеграм-канал "Политика Страны".

"Мы независимое государство, и сами решим кого нам увольнять, а кого назначать", - сообщил Качура

Кроме того, Качура прокомментировал ситуацию вокруг назначения бывшего главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили на пост вице-премьера по реформам.

"Вопрос о назначении Саакашвили на сегодняшний день не стоит", - сказал Качура.

Как он считает, будет создан координационный совет или совет реформ при Кабмине или президенте, где Саакашвили будет советником, как иностранный политик с большим реформаторским опытом.

Напомним, во вторник комитет Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал депутатам поддержать законопроект, который дает возможности уволить директора НАБУ, если тот был признан судом виновным в коррупционных правонарушениях. Однако после этого представительство МВФ в Украине послало письмо-предупреждение в Офис президента, где говорится, что в таком случае МВФ пересмотрит действия фонда в Украине.

Ранее "Страна" подробно разбиралась, сможет ли МВФ помешать отставке главы НАБУ.