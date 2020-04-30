Украину в результате экономического кризиса, вызванного коронавирусом, в любом случае ожидают потери. И пытаться справиться с ними лишь действуя по лекалам Международного валютного фонда, опасно. Поэтому правительству следует запустить процесс эмиссии, как это делается в других странах мира.

Об этом владелец одного из крупнеших украинских агрохолдингов Ukrlandfarming Олег Бахматюк рассказал в интервью "Стране".

"Потери экономики по любому будут. Насколько большие: 10%, 20% или 30% - зависит от того, насколько быстро мы можем среагировать. В болезни важны две вещи. Первое — это диагноз, второе — вовремя назначенное лечение. А обезболивающее, в виде кредитов от МВФ, которое мы принимаем, опасно — оно не лечит, а делает процесс необратимым", - сказал Бахматюк.

По его словам, весь мир работает сейчас по простому сценарию: страны защищают свои интересы, усиливая внутренние возможности. Между тем, Украина пока только просит внешней помощи.

"А что делает мир? Однозначно мы видим огромную мировую эмиссию (процесс выпуска ценных бумаг, денег - Ред.). Через 2-3 года то, что стоит доллар, будет стоить два доллара. Но об этом никто не думает сейчас, и это правильно. Потому что сегодня нужно сдерживаю фактор резкого ступора, при котором экономика умрет", - сказал Олег Бахматюк.

По его словам, Украина этого не делает, хотя должна. По мнению Бахматюка, чтобы сохранить рабочие места и сберечь экономическое развитие, нужно запустить эмиссию на несколько сот миллиардов гривен.

"Даже если это приведет к инфляции, ничего страшного. Тем более, что и доллар на протяжении 2-х лет тоже будет обесцениваться. И при этом Украина имеет товарные позиции, которые будут пользоваться спросом в мире при любом раскладе. Прежде всего, это аграрный сектор. Рынок еды не упал. И это один из элементов нашего конкурентного преимущества. За счет которого можно будет удержать экономику, а затем и поднять ее", - сказал Бахматюк.

Полную версию интервью Бахматюка читайте здесь.

Напомним, 1 мая Украина должна выплатить МВФ более 51 млн СПЗ (спецправа заимствования), что по официальному курсу НБУ на конец апреля составляет около 70 млн долларов.

Также мы писали, что, по словам экс-главы Минфина Игоря Уманского, сейчас обсуждаются два варианта получения Украиной денег от МВФ. Это, во-первых, программа, куда был включен "антиколомойский" закон, закон о рынке земли и ряд других требований, а во-вторых, коронавирусный транш.