Президент России Владимир Путин поддержал идею выйти на балконы своих квартир и исполнить песню "День Победы" 9 мая.

Об этом пишет "РИА Новости".

Предложение поступило главе государства во время онлайн-встречи с участниками общероссийской акции "МыВместе". Волонтеры рассказали Путину, что инициатива исполнить всей страной песню принадлежит народному артисту СССР Василию Лановому. Участники видеовстречи также напомнили президенту, что он традиционно принимает участие в шествии "Бессмертного полка".

Волонтеры обратились к президенту РФ с просьбой поддержать их, на что Путин охотно согласился.

"С удовольствием это сделаю, мне нужно только выбрать форму своего участия. Я подумаю над этим обязательно. Но даже не сомневайтесь - я буду душой и сердцем вместе с вами", - ответил Путин.

Акция "Бессмертный полк" по сохранению личной памяти о поколении Великой Отечественной войны проводится в День Победы в России и других странах.

"Я с удовольствием это сделаю, надо только выбрать форму своего участия. Даже не сомневайтесь, я буду душой и сердцем вместе с вами": Путин пообещал присоединиться к акции - выйти 9 мая в 19:00 на балкон и спеть "День Победы" pic.twitter.com/P8BGceRRiD — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) April 30, 2020

Напомним, Путин рассказал, как пройдет парад Победы из-за коронавируса. 9 мая в небе пролетит парадным строем авиационная техника, а также планируется праздничный салют.

Также президент РФ назвал пандемию самым тяжелым испытанием после войны.