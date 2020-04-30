Голосов за назначение экс-президента Грузии и бывшего главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили на пост вице-премьера по реформам хватает, но ему нашли другой формат работы в украинской власти.

Такое заявление сделал председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, но подробности не раскрыл, передает "Интерфакс-Украина".

"Голосов за его кандидатуру хватает, но Михаил Саакашвили последние несколько дней проводил длительные консультации с президентом (Владимиром Зеленским - Ред.) и они нашли другой формат, в котором они будут работать - новая должность. Какая - я не могу сказать, потому что это инициатива президента", - сказал Арахамия на брифинге после внеочередного заседания Верховной Рады.

По словам Арахамии, Зеленский уже обсудил с Саакашвили новое предложение и об этом станет известно, возможно, даже сегодня или в начале следующей недели.

Ранее "Страна" писала о том, что президент Грузии выразила тревогу по поводу назначения Саакашвили вице-премьером Украины.

Также мы сообщали, что Саакашвили заявил, что является абсолютным сторонником мира с Россией.