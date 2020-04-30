После рекордного обвала цен на нефть может ожидаться 15%-й обвал цен на экспорт кукурузы и подсолнечника, но одновременно с этим может пойти рост цены на пшеницу, поэтому Украина может выиграть на экспорте агрокультур в условиях надвигающегося мирового продовольственного кризиса.

Об этом в интервью "Стране" рассказал украинский предприниматель, владелец одного из крупнейших украинских агрохолдингов Ukrlandfarming Олег Бахматюк.

По словам Бахматюка, ситуация с нефтью ударила, в первую очередь, по культурам, которые привязаны к производству биоэтанола. И для нас это ключевые экспортные позиции - кукуруза и подсолнечник. "Есть разные сценарии по дальнейшему развитию событий. В оптимистический сегодня никто не верит. Среднеоптимистический — цены начнут выравниваться к четвертому кварталу этого года, пессимистический - будет минус 10-15% по цене. Сейчас все зависит от того, какую поддержку окажет производителям биоэтанола правительство США", - говорит Бахматюк.

При этом по пшенице ожидатся рост цены до 10%. "Россия решила ограничить экспорт твердых зерновых, что не пройдет для рынка незамеченным. Хороший урожай ожидается в Австралии, но на общую ситуацию он не сильно повлияет", - говорит бизнесмен.

В итоге на аграрном экспорте Украина может выиграть.

"В мире будет дефицит продовольствия, это уже даже не обсуждается. Продовольственные рынки вторичной переработки проседают, но вот сегмент простой еды, сырья, остается устойчивым. Пандемия пандемией, но есть нужно. И мы сейчас может на этом выиграть.

С чем мы сейчас можем выйти на международную арену? Или с протянутой рукой, и дальше прося помощи у кредиторов, или с новым планом. Аграрный сектор — как раз тот козырь, который может подогреть к нам политический интерес, который можно трансформировать в экономический", - говорит Олег Бахматюк.

Целевой аудиторией он называет страны, зависимые от импорта продовольствия - Китай, Японию, Саудовскую Аравию, Южную Корею, Индонезию и другие.

"У той же Саудовской Аравии резервы - больше триллиона долларов. В то же время продукты питания для нее сейчас в приоритете. Мы можем им в этом помочь и привлечь 10-15 млрд долларов, которые помогут нам выстоять в трудные времена. То же самое с Китаем, который держит около трех триллионов американских долгов и которому нужно куда-то вкладывать доллары. Другие государства - Япония, Южная Корея, Индонезия - тоже зависимы от импорта продовольствия и имеют "жировой запас" гораздо больше нашего.

Полную версию интервью Бахматюка "Стране" читайте здесь.

Тем временем, ООН уже прогнозирует дефицит еды и даже голод библейского масштаба после пандемии коронавируса.

Как сообщала "Страна", дешевая нефть тянет вниз цены на украинский экспорт.