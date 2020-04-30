Из-за резкого сокращения рабочего времени по всему миру, к которому привела пандемия коронавируса, 1,6 млрд трудоспособного населения могут потерять средства к существованию.

Об этом говорится в пресс-релизе Международной организации труда (МОТ), опубликованном 29 апреля.

Так, согласно прогнозу МОТ, сокращение рабочего времени во 2 квартале 2020 года ожидается значительно хуже, чем раньше оценивали. Также МОТ ожидает снижение занятости на 10,5% или на 305 млн рабочих мест по сравнению с 4 кварталом 2019 (при условии 48-часовой рабочей недели).

Согласно предыдущим оценкам, речь шла о 6,7% (195 млн работников, занятых в течение полного рабочего дня). Кроме того, в организации прогнозируют, что рабочее время в Северной и Южной Америке (по сравнению с докризисным уровнем) сократится на 12,4%, и на 11,8% - для Европы и Центральной Азии. Что касается других региональных групп, то показатели превышают 9,5%.

Также в Международной организации труда акцентируют внимание на неформальных работников, поскольку они особенно уязвимы: высокий уровень бедности, почти нет правовой защиты, работа часто опасна.

Напомним, за прошлую неделю в Украине официально безработными стали 26 тысяч человек.

Также мы писали, что Кабмин выделил 6 млрд гривен на пособия по безработице.