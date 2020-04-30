Бывшему заместителю обороны Игорю Павловскому, которого ранее подозревали в миллионных растратах, избрали меру пресечения в виде залога по подозрению в злоупотреблении властью или служебным положением.

Соответствующее сообщение опубликовала пресс-служба Высшего антикоррупционного суда.

"29 апреля следственная судья Высшего антикоррупционного суда применила в отношении бывшего заместителя министра обороны Украины (2015-2019 годы) меру пресечения в виде залога в размере 168 тыс. 160 грн", - сказано в сообщении.

Бывшего заместителя министра подозревают в злоупотреблении властью или служебным положением (ч.2 ст.364 УК). На него также возложены дополнительные обязанности: прибывать к следователю, прокурору, следственному судье, суду по первому требованию; не отлучаться из Киева без разрешения детектива, прокурора или суда.

Павловский должен сообщать следователю, прокурору или в суд об изменении своего места жительства и/или места работы; воздерживаться от общения с другими подозреваемыми и свидетелями в уголовном производстве; сдать на хранение в НАБУ свой паспорт (паспорта) для выезда за границу. Срок действия обязанностей - до 29 июня 2020 включительно.

Отметим, что в сообщении не указывается имя Павловского.

Напомним, что в октябре 2017 года стало известно, что 4 должностных лица Министерства обороны задержаны по подозрению в растрате имущества на сумму почти 150 миллионов гривен. Среди них был заместитель главы ведомства Игорь Павловский.

В марте 2018 года детективы НАБУ завершили досудебное расследование относительно должностных лиц Минобороны, подозреваемых в разворовывании средств в размере свыше 149 млн грн во время закупки топлива для потребностей ведомства.

А в октябре 2019-го НАБУ вручило бывшему замминистра обороны Игорю Павловскому обвинительный акт о причастности к хищению 58 млн гривен при закупке топлива для Минобороны у фирмы "Трейд Коммодити".