Закон о продаже земли с 1 июля 2021 года, который подписал президент Владимир Зеленский, не дает возможности купли-продажи земли по выгодной цене. Скорее, закон имеет психологический эффект для украинцев - дает возможность людям понять, что у нас есть рынок земли. А вот особых продаж в ближайшее время не будет.

Так закон о продаже земли проанализировал в интервью "Стране" владелец одного из крупнейших украинских агрохолдингов Ukrlandfarming Олег Бахматюк.

"Большим арендаторам купля-продажа земли невыгодна. Но я всегда был сторонником рынка земли. Считаю, что чем быстрее мы пройдем этот этап, тем лучше. Мы, конечно, выбрали самый "удачный" момент для введения рынка - во время пандемии коронавируса, - иронизирует Бахматюк, - Плюс модель с рынком по 100 гектар в одни руки - мягко говоря, кастрированная. Такой рынок не дает возможности продать землю за нормальные деньги. А те, кто будет покупать, не смогут заплатит хорошие деньги, потому что не работает кредитование.

По мнению Бахматюка, пока что закон о рынке земли, скорее, имеет психологический эффект - "дает возможность людям привыкнуть к тому, что у нас есть рынок земли. А реальный рынок на практике будет не раньше, чем дела в экономике пойдут вверх".

Бахматюк рассказал, что искал бы ресурсы на внешних рынках или под кредиты, если бы прошел первый вариант земельного проекта - с огромными площадями покупки в одни руки и разрешением покупать для юрлиц. "Но в сегодняшний условиях это было бы невозможно или очень сложно", - говорит он.

По новому закону приоритетное право дается нынешним арендаторам, но максимальное ограничение – по 100 га в одни руки. Для того, чтобы купить 100 га, нужно создать огромное количество ФОПов, что также нерентабельно.

"Это нереально. Нам нужно 5 тысяч ФОПов, чтобы выкупить весь свой земельный банк (Ukrlandfarming арендует сейчас около 500 тысяч гектар - Ред.). Вы представляете себе объем администрирования этой работы? А потом контроль, а если что не так, то поток судебных исков и претензий? Я в жизни на такое не пойду. Даже если бы была всего тысяча гектар, даже если оформить все на родственников, все равно ненадежно. Можно оформить разве что на семью - 300 гектар.

К ста гектарам в одни руки вообще большие вопросы. Даже Польша дала 800 гектар. Думаю, 100 гектар - это психологическая планка. Год-два будут присматриваться. Увидят, что цена низкая и начнут поднимать объем закупки до такого уровня, который повышает цену на землю. Ведь в каждый гектар нужны инвестиции — 1-2 тысячи долларов. Чтобы вкладывать такие деньги, нужны крупные массивы земли. 100 гектар нужно обрабатывать лошадьми и сапами. Ведь ради обработки такого объема покупать трактор или комбайн нерентабельно. Рабочий вариант 10-20 тысяч гектар", - заключил Бахматюк.

Олег Бахматюк уверен, что сейчас цены на землю будут низкими: "2 тысячи долларов за гектар не будет точно. Да и особых продаж в ближайшее время, думаю, не будет", - отметил он.

Как сообщала "Страна", президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о запуске продажи земли с 1 июля 2021 года. Законом предусмотрено, что с 1 июля 2021 право собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения площадью до 100 гектаров могут приобретать исключительно граждане Украины. С 1 января 2024 такую ​​возможность получат также юридические лица, владельцами которых являются украинцы. Они смогут покупать в 10 000 гектаров земли. Продажа государственных и коммунальных земель запрещена. Согласно подписанному закону, вопрос, предоставлять ли иностранцам право покупать землю, будет решаться на референдуме.

Полную версию интервью Бахматюка читайте здесь.

Напомним, что Верховная Рада приняла закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения на внеочередном заседании 31 марта.

Также "Страна" разбиралась, что означает принятый Радой земельный закон.