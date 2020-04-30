Народный депутат Украины от "Слуги народа" Николай Тищенко пришёл в Верховную Раду с футболкой, на которой было написано "Все под контролем". Он заявил, что скандал с рестораном "Велюр" будет регулироваться по закону, однако ему лично не за что нести наказание.

Соответствующие видео опубликовано на странице фотографа Яна Доброносова в Facebook.

Так, Тищенко заверил, что не имеет никакого отношения к заведению, которое было открыто во время карантина.

"Я с 2018 года уже не имею отношения к собственникам", – сказал нардеп. Кроме того, он позировал на камеры, держа в руках странную футболку. На ней был нарисован клоун и надпись "Все под контролем".

"Видимо, нардеп вдохновился примером своего коллеги Александра Дубинского, который после скандала о количестве автомобилей, записанных на маму Дубинского, пришёл в Раду с футболкой, на которой было написано "Мама любит скорость", - пишет телеграм-канал "Политика Страны".

Напомним, ресторан "слуги народа" Тищенко в центре Киева принимал вип-гостей, несмотря на карантин, после многочисленных публикаций в прессе о работе заведения в режиме "для своих" туда отправилась полиция, но посетителей правоохранители там не увидели.