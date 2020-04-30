В ходе внеочередного заседания Верховной Рады 30 апреля депутаты фракции "Евросолидарность" заблокировали трибуну и не давали коллегам провести голосование за применение специальной процедуры в ходе рассмотрения "антиколомойского" законопроекта во втором чтении.

В частности, нардеп от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко обратился к председателю Рады Дмитрию Разумкову "Эй", на что спикер ответил: "Простите, но "эй" - это не парламентское выражение".

После Петр Порошенко и представители его политсилы заблокировали трибуну и не давали провести голосование в течение 10 минут. Порошенко заявил председателю Рады Разумкову: "Мы стоим перед трибуной в связи с вашими комментариями в наш адрес. За нас голосовали не вы, за нас голосовали наши избиратели". На это Разумков ответил, что он сейчас поставит на голосование проект. В ходе словесной перепалки спикер парламента заявил, что только у фракции "Евросолидарность" возникают подобные проблемы.

"Когда вы будете уважительно относиться к коллегам, у вас не будет проблем ни со мной, ни с кем-то другим", - сказал Разумков.

После этого Рада все же поддержала применение специальной процедуры в ходе рассмотрения "антиколомойского" законопроекта во втором чтении.

Скриншот: YouTube/ RadaTVchannel

Напомним, 30 апреля нардепы поддержали применение специальной процедуры в ходе рассмотрения "антиколомойского" законопроекта во втором чтении. Соответствующее решение поддержали 255 депутатов. Голосовали за ускорение рассмотрения "антиколомойского" закона 213 "слуг народа", а также "Голос" и депутатская группа "Доверие".