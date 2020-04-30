Сегодня Верховная Рада во время внеочередного заседания поддержала законопроект, которым до 30 июня освободят от налогообложения зарплаты медиков, которые работают с больными коронавирусом.

За законопроект в первом чтении проголосовали 335 депутатов, но в целом его не приняли.

В частности, законопроектом предлагается продлить сроки налоговых льгот и ослабить администрирование для бизнеса, установленных предыдущими антикризисными законопроектами №3219, 3220, 3275. Эти условия будут действовать до последнего календарного дня месяца, в котором закончится карантин.

Кроме того, в проекте предусмотрено уменьшение минимального размера уставного капитала банков с 500 млн до 200 млн грн и продолжение упрощенных процедур капитализации банков до 1 августа 2024 года.

Также авторы проекта предлагают продлить до 30 июня освобождение от штрафов и пени за неуплату по потребительским кредитам и освободить в мае от уплаты ЕСВ за себя ФЛП и лиц, осуществляющих профессиональную независимую деятельность.

Как отмечает Телеграм-канал "Политика Страны", на самом деле в нем зашито множество разных норм, одна из которых особо интересная - о том, что назначаемые по ускоренной процедуре во время карантина лица на различные должности могут их занимать только во время карантина. А потом должен быть проведен новый конкурс.

Сейчас, как известно, по этой ускоренной процедуре были назначены люди на ряд важных должностей - на налоговую уже назначили. Теперь будут на таможню.

При этом сегодня фракция "Голос" пыталась добиться, чтобы за законопроект проголосовали сразу же и во втором чтении, чтобы норму о временном назначении не изменили ко втором чтению. Однако Разумков не поддержал инициативу и второе чтение состоится как минимум через неделю. Как пишет "Политика Страны", за это время через поправки норму о временности назначений попытаются изъять.

Напомним, вчера на внеочередном заседании Кабмина главой Госналоговой службы был назначен Алексей Любченко, который считается человеком Виктора Тимошенко и Ильи Павлюка (друга президента, которого связывают со смотрящими на таможне).

Ранее стало известно, кто может возглавить налоговую и таможенную службы после увольнения Верланова и Нефедова.