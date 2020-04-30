Рада может запретить чиновникам, назначенным по ускоренной процедуре, занимать должности после карантина
Сегодня Верховная Рада во время внеочередного заседания поддержала законопроект, которым до 30 июня освободят от налогообложения зарплаты медиков, которые работают с больными коронавирусом.
За законопроект в первом чтении проголосовали 335 депутатов, но в целом его не приняли.
В частности, законопроектом предлагается продлить сроки налоговых льгот и ослабить администрирование для бизнеса, установленных предыдущими антикризисными законопроектами №3219, 3220, 3275. Эти условия будут действовать до последнего календарного дня месяца, в котором закончится карантин.
Кроме того, в проекте предусмотрено уменьшение минимального размера уставного капитала банков с 500 млн до 200 млн грн и продолжение упрощенных процедур капитализации банков до 1 августа 2024 года.
Также авторы проекта предлагают продлить до 30 июня освобождение от штрафов и пени за неуплату по потребительским кредитам и освободить в мае от уплаты ЕСВ за себя ФЛП и лиц, осуществляющих профессиональную независимую деятельность.
Как отмечает Телеграм-канал "Политика Страны", на самом деле в нем зашито множество разных норм, одна из которых особо интересная - о том, что назначаемые по ускоренной процедуре во время карантина лица на различные должности могут их занимать только во время карантина. А потом должен быть проведен новый конкурс.
Сейчас, как известно, по этой ускоренной процедуре были назначены люди на ряд важных должностей - на налоговую уже назначили. Теперь будут на таможню.
При этом сегодня фракция "Голос" пыталась добиться, чтобы за законопроект проголосовали сразу же и во втором чтении, чтобы норму о временном назначении не изменили ко втором чтению. Однако Разумков не поддержал инициативу и второе чтение состоится как минимум через неделю. Как пишет "Политика Страны", за это время через поправки норму о временности назначений попытаются изъять.
Напомним, вчера на внеочередном заседании Кабмина главой Госналоговой службы был назначен Алексей Любченко, который считается человеком Виктора Тимошенко и Ильи Павлюка (друга президента, которого связывают со смотрящими на таможне).
Ранее стало известно, кто может возглавить налоговую и таможенную службы после увольнения Верланова и Нефедова.